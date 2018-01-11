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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    sürprizi

    Talisca sürprizi

    Portekiz’in O Jogo Gazetesi, Benfica’nın Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini 2021’e uzattığını yazdı. Bu haber keyif kaçırdı

    'ta 2 sezondur kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca konusunda dün ilginç bir gelişme yaşandı. Portekiz basını O Jogo'da çıkan habere göre Benfica, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı futbolcunun kontratını 2021'e kadar uzattı.

    Siyah-beyazlılar, Anderson 'yı bonservisi ile kadrosuna katmayı hesaplıyordu. Bu gelişme Kartal'da yöneticilerin canını sıktı. Sözleşmenin uzatılması transfer pazarlıklarında Benfica'nın elini bir hayli güçlendirecek.

    Talisca'nın kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istemesi tek avantajı. Siyah-beyazlıların yıldızı, Benfica'dan sorumlu ayrıldığını belirterek Portekiz'e geri dönmeyeceğini ifade etmişti. Ancak bu son gelişmenin ardından Kartal'ın transferde nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.



    ANINDA YANIT VERDİ
    Kartal'ın yıldız ismi Talisca Benfica'nın sözleşmesini 2021'e kadar uzattığı haberlerine anında yanıt verdi. Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama paylaşan Talisca, "Dünya yalanlarla nasıl da kirlenmiş. Yanımda olduğun için teşekkürler Tanrım" ifadelerine yer verdi. Brezilyalı oyuncunun bu paylaşımı takipçileri tarafından beğenildi.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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