Talisca sürprizi
Portekiz’in O Jogo Gazetesi, Benfica’nın Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini 2021’e uzattığını yazdı. Bu haber keyif kaçırdı
Siyah-beyazlılar, Anderson Talisca'yı bonservisi ile kadrosuna katmayı hesaplıyordu. Bu gelişme Kartal'da yöneticilerin canını sıktı. Sözleşmenin uzatılması transfer pazarlıklarında Benfica'nın elini bir hayli güçlendirecek.
Talisca'nın kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istemesi tek avantajı. Siyah-beyazlıların yıldızı, Benfica'dan sorumlu ayrıldığını belirterek Portekiz'e geri dönmeyeceğini ifade etmişti. Ancak bu son gelişmenin ardından Kartal'ın transferde nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.
ANINDA YANIT VERDİ
Kartal'ın yıldız ismi Talisca Benfica'nın sözleşmesini 2021'e kadar uzattığı haberlerine anında yanıt verdi. Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama paylaşan Talisca, "Dünya yalanlarla nasıl da kirlenmiş. Yanımda olduğun için teşekkürler Tanrım" ifadelerine yer verdi. Brezilyalı oyuncunun bu paylaşımı takipçileri tarafından beğenildi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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Mehmet Ekici nihayet dönüyor
Toplam 5
Yorum
bjkli Maestro Ozan dan sonra; yeni bir Maestro mu oynayacak?
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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