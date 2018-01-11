;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Mitrovic'e talip çıktı!

    Mitrovic'e talip çıktı!
    'ın geçen sezon devre arasında 4.2 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 'e talip oldu. Hırvat Ligi'nde lider durumda bulunan Dinamo Zagreb'in siyah-beyazlı takımda fazla forma şansı bulamayan Matej Mitrovic'i kiralamak için Beşiktaş'la görüşmelere başladığı gelen bilgiler arasında.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mitrovic'e talip çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN