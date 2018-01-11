Mitrovic'e talip çıktı!
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 08:46
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Parola: Koş, coş, coştur
Toplam 2
Yorum
fbcan yaz kampında da dikine pas yapılıyor diye haberler vardı maçlarda at sağa at sola ver volkana
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Peki ya Balotelli!
Toplam 3
Yorum
AHMET TURANİ ALINACAKSA Balotelli ile alınmalı bu adam BJK yi şampiyon yapabilir. Bayern e zor anlar yaşatabilir.
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Yiğithan katılıyor
Toplam 1
Yorum
hicjazz Eyyyy Aykut efendi, Aslan gibi gencecik Yiğithan varken gidip yayabncı hegomanyasına aşıksın oynat Yiğithan'ı genç çocuk form tutsun
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