Mandzukic için yoğun pres

Beşiktaş'ta Mandzukic defteri kapanmıyor... Hırvat golcüye daha önce talip olan ancak ret yanıtı alan Beşiktaş'ın bir kez daha girişimlere başladığı ileri sürüldü. İddianı kaynağı ise İtalyan medyası oldu. Çizme basını, siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli golcüyü kadroya katmak için 2. kez girişimlere başladığını yazdı. vida çağrı yapmıştı Habe rde Juventuslu idarecilerin bu transfere sıcak bakmadığının altı çizilirken, "Ancak Türkler yine de bu transfer konusunda oldukça istekli" yorumu yapıldı. Beşiktaş'ın yaz aylarında da Madzukic'i istediği belirtilen haberde "Beşiktaş işi bu kez bitirebilir mi" ifadesi kullanıldı ve siyah-beyazlı takımda forma giyen Mitrovic ile son olarak Vida'nın Beşiktaş'a gelmesinin oyuncunun tercihini etkileyebileceği dile getirildi. Ara dönemde Beşiktaş'a gelen Vida, vatandaşı Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı yapmıştı.