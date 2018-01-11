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    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    için yoğun pres

    Mandzukic için yoğun pres

    İtalyan basını, siyah-beyazlı kulübün 31 yaşındaki forvet konusunda girişimler yaptığını yazdı Juve’nin transfere onay vermek istemediği ama ’ın çok istekli olduğunu ileri sürüldü

    'ta defteri kapanmıyor... Hırvat golcüye daha önce talip olan ancak ret yanıtı alan Beşiktaş'ın bir kez daha girişimlere başladığı ileri sürüldü. İddianı kaynağı ise İtalyan medyası oldu. Çizme basını, siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli golcüyü kadroya katmak için 2. kez girişimlere başladığını yazdı. vida çağrı yapmıştı Habe rde Juventuslu idarecilerin bu transfere sıcak bakmadığının altı çizilirken, "Ancak Türkler yine de bu transfer konusunda oldukça istekli" yorumu yapıldı. Beşiktaş'ın yaz aylarında da Madzukic'i istediği belirtilen haberde "Beşiktaş işi bu kez bitirebilir mi" ifadesi kullanıldı ve siyah-beyazlı takımda forma giyen Mitrovic ile son olarak Vida'nın Beşiktaş'a gelmesinin oyuncunun tercihini etkileyebileceği dile getirildi. Ara dönemde Beşiktaş'a gelen Vida, vatandaşı Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı yapmıştı.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
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