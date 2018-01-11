Mandzukic için yoğun pres
İtalyan basını, siyah-beyazlı kulübün 31 yaşındaki forvet konusunda girişimler yaptığını yazdı Juve’nin transfere onay vermek istemediği ama Beşiktaş’ın çok istekli olduğunu ileri sürüldü
Beşiktaş'ta Mandzukic defteri kapanmıyor... Hırvat golcüye daha önce talip olan ancak ret yanıtı alan Beşiktaş'ın bir kez daha girişimlere başladığı ileri sürüldü. İddianı kaynağı ise İtalyan medyası oldu. Çizme basını, siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli golcüyü kadroya katmak için 2. kez girişimlere başladığını yazdı. vida çağrı yapmıştı Habe rde Juventuslu idarecilerin bu transfere sıcak bakmadığının altı çizilirken, "Ancak Türkler yine de bu transfer konusunda oldukça istekli" yorumu yapıldı. Beşiktaş'ın yaz aylarında da Madzukic'i istediği belirtilen haberde "Beşiktaş işi bu kez bitirebilir mi" ifadesi kullanıldı ve siyah-beyazlı takımda forma giyen Mitrovic ile son olarak Vida'nın Beşiktaş'a gelmesinin oyuncunun tercihini etkileyebileceği dile getirildi. Ara dönemde Beşiktaş'a gelen Vida, vatandaşı Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı yapmıştı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:17
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Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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