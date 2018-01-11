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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Smolov da gündemde

    Smolov da gündemde
    Fener'in eski göz ağrısı da 'ın alternatiflerinden biri. Radyospor'un iddiasına göre Beşiktaş'ın Cenk Tosun yerine 27 yaşındaki forveti almak istediği belirtildi. Rusya Ligi takımlarından Krasnodar'da forma giyen Milli oyuncu Fedor Smolov'un en büyük alternatif olarak olduğu kaydedildi. Smolov, birkaç gün önce Beşiktaş iddialarını yalanlamıştı ancak oyuncu için girişimlerin sürdüğü vurgulandı.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:03
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