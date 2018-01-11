Babacar hamlesi! 6 milyon €...
Beşiktaş, Cenk’in boşluğunu doldurmak için düğmeye bastı. Fiorentina’lı Babacar için 6 milyon Euro’yu gözden çıkardı.
Beşiktaş, Cenk Tosun'un boşluğunu yıldız bir golcüyle doldurmakta kararlı. Siyah-Beyazlılar, sezon başında da ilgilendiği Fiorentina'nın Senegalli golcüsü Khouma Babacar için 6 milyon Euro'luk bonservis ücretini gözden çıkardı. Kartal'ın teklifine İtalyanlar'ın vereceği cevap merakla bekleniyor. Fiorentina'da bu sezon 17 maçta 552 dakika süre alan Babacar'ın düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.
DEMBA ARACI OLDU
Babacar transferi için Beşiktaş'ın eski futbolcusu Demba Ba da aracı oldu. Senegalli futbolcunun vatandaşı Babacar'a Siyah-Beyazlılar ve İstanbul hakkında oldukça olumlu referans verdiği öğrenildi. (Takvim)
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:01
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Feyenoord'dan Van Persie açıklaması
Toplam 3
Yorum
Asim CEYLAN Büyük oyuncuların karakterleride büyük olursa, Hagi, Pier vonHoojdonk, Musa Sow vb. gibi olur ve sayılır. bu beyefendinin yatacak yeri yok
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Leandrinho ile anlaşma sağlandı
Toplam 1
Yorum
ERDAL ULUDAĞ BU TAKIMA 10 NUMARA POZİSYONUNDA OYNAYABİLECEK TECRÜBELİ BİR BEYİN LAZIM YOKSA LİG DE TUTUNAMAYIZ TAVSİYEM (BİLAL KISA ) çok şey katar takım
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Sneijder tartışılmaz ama ben de Belhanda'yım
Toplam 13
Yorum
fatih rezil olup olup dönüyoruz konuşma baride neşemiz olsun
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