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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    hamlesi! 6 milyon €...

    Babacar hamlesi! 6 milyon €...

    , Cenk’in boşluğunu doldurmak için düğmeye bastı. ’lı için 6 milyon ’yu gözden çıkardı.

    , 'un boşluğunu yıldız bir golcüyle doldurmakta kararlı. Siyah-Beyazlılar, sezon başında da ilgilendiği 'nın Senegalli golcüsü Khouma için 6 milyon 'luk bonservis ücretini gözden çıkardı. 'ın teklifine İtalyanlar'ın vereceği cevap merakla bekleniyor. Fiorentina'da bu sezon 17 maçta 552 dakika süre alan Babacar'ın düzenli oynayabileceği bir takıma olmak istiyor.

    DEMBA ARACI OLDU
    Babacar transferi için Beşiktaş'ın eski futbolcusu da aracı oldu. Senegalli futbolcunun vatandaşı Babacar'a Siyah-Beyazlılar ve hakkında oldukça olumlu referans verdiği öğrenildi. (Takvim)

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:01
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