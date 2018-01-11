Menajeri cevapladı! Beşiktaş ve G.Saray...

Napoli forması giyen ve transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Emanuele Giaccherini için İtalya'dan açıklama geldi.

Napoli'de fazla forma şansı bulamayan Giaccherini'nin menajeri Furio Valcareggi, İtalya'daki bir radyo programına yaptığı açıklamada, "Giacherini Napoli'den ayrılacak, bu kesin nacak Türkiye ve Rusya iddiaları saçmalık. İtalya'da kendisiyle ilgilenen kulüpler var" şeklinde konuştu.



2019 yılına kadar Napoli ile sözleşmesi bulunan 32 yaşınaki futbolcu bu sezon sadece 5 maçta süre alabildi.