Menajeri cevapladı! Beşiktaş ve G.Saray...
Beşiktaş ve Galatasaray ile ismi anılan Emanuele Giaccherini için menajeri açıklamalarda bulundu.
Napoli forması giyen ve transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Emanuele Giaccherini için İtalya'dan açıklama geldi.
Napoli'de fazla forma şansı bulamayan Giaccherini'nin menajeri Furio Valcareggi, İtalya'daki bir radyo programına yaptığı açıklamada, "Giacherini Napoli'den ayrılacak, bu kesin nacak Türkiye ve Rusya iddiaları saçmalık. İtalya'da kendisiyle ilgilenen kulüpler var" şeklinde konuştu.
2019 yılına kadar Napoli ile sözleşmesi bulunan 32 yaşınaki futbolcu bu sezon sadece 5 maçta süre alabildi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:18
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Parola: Koş, coş, coştur
Toplam 2
Yorum
fbcan yaz kampında da dikine pas yapılıyor diye haberler vardı maçlarda at sağa at sola ver volkana
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Peki ya Balotelli!
Toplam 3
Yorum
AHMET TURANİ ALINACAKSA Balotelli ile alınmalı bu adam BJK yi şampiyon yapabilir. Bayern e zor anlar yaşatabilir.
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Yiğithan katılıyor
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Yorum
hicjazz Eyyyy Aykut efendi, Aslan gibi gencecik Yiğithan varken gidip yayabncı hegomanyasına aşıksın oynat Yiğithan'ı genç çocuk form tutsun
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