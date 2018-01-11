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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Menajeri cevapladı! ve G.Saray...

    Menajeri cevapladı! Beşiktaş ve G.Saray...

    ve ile ismi anılan için menajeri açıklamalarda bulundu.

    forması giyen ve transfer döneminde adı ve ile anılan için 'dan açıklama geldi.

    Napoli'de fazla forma şansı bulamayan Giaccherini'nin menajeri Furio Valcareggi, İtalya'daki bir radyo programına yaptığı açıklamada, "Giacherini Napoli'den ayrılacak, bu kesin nacak Türkiye ve Rusya iddiaları saçmalık. İtalya'da kendisiyle ilgilenen kulüpler var" şeklinde konuştu.

    2019 yılına kadar Napoli ile sözleşmesi bulunan 32 yaşınaki futbolcu bu sezon sadece 5 maçta süre alabildi.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:18
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