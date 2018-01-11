Bakambu rekor bedelle Çin'de!
Çin'in Beijing Guoan kulübüne transfer olan Cedric Bakambu yılda 18 milyon euro ücret alacak. Bonservis bedeli ise toplam 74 milyon euro...
Fransız Lequipe gazetesinin iddiasına göre; Cedric Bakambu, 74 milyon euro bonservisle Beijing Guoan'a transfer oldu.
Yeni kurallar gereği Beijing Guoan Kulübü, 74 milyon euro'nun 34'ünü Çin Futbol Gelişim Fonu'na 40 milyon euro'sunu ise Villarreal'e ödeyecek. Çin ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağlayan 26 yaşındaki futbolcu, 18 milyon euro yıllık ücret alacak.
Ayrıca Bakambu, bu transferle Afrika'nın en pahalı futbolcusu olacak. Son olarak Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, 42 milyon euro'ya Liverpool'a transfer olmuştu.
BURSASPOR ÜCRET ALACAK MI?
Bakambu, 2015 yılında Bursaspor'dan 7.5 milyon euro'ya Villareal'e transfer olmuştu. Bursaspor, sözleşmeye 'sonraki satıştan pay' maddesi koydurmadığı için transferden herhangi bir ücret alamayacak.
Bakambu, bu sezon La Liga'da 15 karşılaşmada oynarken 9 gol kaydetti.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:31
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Trabzonspor hazır değil
Toplam 2
Yorum
ged 61 bu hazırlık değil antreman maçı..hüseyin önümüzdeki günlerde yıldız olur..abdurrahimin şansı çok..castılloda hermaç saç baş yoldurur...
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Talisca sürprizi
Toplam 3
Yorum
Talisca2 Kendini iyi bir sekilde gösterir be besiktas in basarilarina katkida bulunursa vitrinde oldugundan o da ingiltere veya ispanyaya ucabilir
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Talisca sürprizi
Toplam 3
Yorum
Talisca1 talisca yi zor alir benfica geri, ikinci yaridaki gelismelere göre baskan isi bitirir. Cenk in bizden everton a gitmesi de bir örnek oldu
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