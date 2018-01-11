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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Bakambu rekor bedelle 'de!

    Bakambu rekor bedelle Çin'de!

    'in kulübüne transfer olan yılda 18 milyon euro ücret alacak. Bonservis bedeli ise toplam 74 milyon euro...

    Fransız Lequipe gazetesinin iddiasına göre; , 74 milyon euro bonservisle 'a transfer oldu.

    Yeni kurallar gereği Beijing Guoan Kulübü, 74 milyon euro'nun 34'ünü Futbol Gelişim Fonu'na 40 milyon euro'sunu ise Villarreal'e ödeyecek. Çin ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağlayan 26 yaşındaki futbolcu, 18 milyon euro yıllık ücret alacak.

    Ayrıca Bakambu, bu transferle Afrika'nın en pahalı futbolcusu olacak. Son olarak Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, 42 milyon euro'ya Liverpool'a transfer olmuştu.

    BURSASPOR ÜCRET ALACAK MI?
    Bakambu, 2015 yılında Bursaspor'dan 7.5 milyon euro'ya Villareal'e transfer olmuştu. Bursaspor, sözleşmeye 'sonraki satıştan pay' maddesi koydurmadığı için transferden herhangi bir ücret alamayacak.

    Bakambu, bu sezon La Liga'da 15 karşılaşmada oynarken 9 gol kaydetti.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:31
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