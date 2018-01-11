Bakambu rekor bedelle Çin'de!

Fransız Lequipe gazetesinin iddiasına göre; Cedric Bakambu, 74 milyon euro bonservisle Beijing Guoan'a transfer oldu.

Yeni kurallar gereği Beijing Guoan Kulübü, 74 milyon euro'nun 34'ünü Çin Futbol Gelişim Fonu'na 40 milyon euro'sunu ise Villarreal'e ödeyecek. Çin ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağlayan 26 yaşındaki futbolcu, 18 milyon euro yıllık ücret alacak.

Ayrıca Bakambu, bu transferle Afrika'nın en pahalı futbolcusu olacak. Son olarak Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, 42 milyon euro'ya Liverpool'a transfer olmuştu.

BURSASPOR ÜCRET ALACAK MI?

Bakambu, 2015 yılında Bursaspor'dan 7.5 milyon euro'ya Villareal'e transfer olmuştu. Bursaspor, sözleşmeye 'sonraki satıştan pay' maddesi koydurmadığı için transferden herhangi bir ücret alamayacak.

Bakambu, bu sezon La Liga'da 15 karşılaşmada oynarken 9 gol kaydetti.