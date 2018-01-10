Coutinho ile birlikte ortaya çıktı! Barça'da şok gerçek...
"La Masia" isimli dünyaca ünlü altyapıya sahip İspanya'nın Barcelona Kulübü, son yıllarda yüksek bonservis bedelleri ödeyerek transfer yapmayı tercih ediyor.
Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Carles Puyol gibi önemli futbolcuları yetiştirerek birçok başarıya imza atan Barcelona, son zamanlarda altyapıdan çıkardığı yıldızlardan ziyade gerçekleştirdiği büyük transferlerle göze çarpıyor.
Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre, transfere 2017-2018 sezonunda şu ana kadar 312,5 milyon avro harcayan Barcelona, bir sezonda en fazla bonservis bedeli ödeyen kulüp oldu.
İKİNCİ BÜYÜK TRANSFER COUTİNHO
Barcelona, Borussia Dortmund'dan aldığı Fransız Ousmane Dembele'den sonra 2017-2018 sezonundaki ikinci büyük transferini, Liverpool'dan Brezilyalı Philippe Coutinho'yu renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.
Bonuslar hariç bonservis bedelleri göz önüne alındığında Coutinho için 120 milyon avro ödeyen İspanya temsilcisi, Dembele'yi kadrosuna katmak için ise kasasından 105 milyon avro çıkardı.
Ayrıca Katalan kulübü, Guangzhou Evergrande'den Paulinho (40 milyon avro), Benfica'dan Nelson Semedo (30,5 milyon avro), Everton'dan Gerard Deulofeu (12 milyon avro) ve Fluminense'den Marlon'u (5 milyon avro) kadrosuna kattı.
REAL MADRİD'İ GERİDE BIRAKTI
Geçmiş yıllarda ödediği astronomik rakamlarla akıllarda yer eden Barcelona, bir diğer İspanya temsilcisi Real Madrid'in bir sezonda transfere en fazla para harcayan kulüp olma unvanını elinden aldı.
Barcelona, bu sezon henüz ara transfer dönemi tamamlanmadan 312,5 milyon avro harcamaya ulaştı.
Katalan kulübü, 2009-2010 sezonunda başta Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema, Xabi Alonso gibi isimleri kadrosuna katarak 257,4 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Real Madrid'in rekorunu kırdı.
Paris Saint-Germain'in (PSG) kiralama yöntemine gittiği Kylian Mbappe'nin bonservis bedelinin büyük kısmını sezon sonu ödeyecek olması ise Fransa temsilcisini bu sıralamada Barcelona'nın gerisinde bıraktı.
A TAKIMA OYUNCU ÇIKARAMIYOR
Geçmiş yıllarda "La Masia"dan yetişen oyunculardan kurulu kadrosuyla ön plana çıkan Barcelona, son zamanlarda altyapıdan A takıma hiçbir ismi katamadı.
Kadrodaki "La Masia" eğitimi alan isimlerden Gerard Pique, Sergi Busquets, Andres Iniesta ve Lionel Messi, uzun süre önce A takıma yükseldi. Gerard Deulofeu ve Jordi Alba, uzun zaman farklı takımlarda görev yaptıktan sonra Barcelona'ya döndü.
Sergi Roberto 2013'te, Celta Vigo'da oynadıktan sonra tekrar transfer edilen Rafinha da 2014'te altyapıdan A takıma alınan son isimler oldu.
SON BREZİLYALI YILDIZ COUTİNHO
Barcelona, yıllar boyunca kadrosunda bulundurduğu Brezilyalı yıldız futbolcularla dikkati çekti. Daha önce Ronaldo, Rivaldo, Romario, Ronaldinho ve Neymar gibi yıldızların oynadığı Barcelona'da yer alan Brezilyalılar arasına son olarak Coutinho eklendi.
Bir sezon içindeki yaz ve kış transfer dönemlerinde en fazla bonservis bedeli ödeyen ilk 5 kulüp şöyle:
|Kulüp
|Sezon
|Toplam bonservis (avro)
|1
|Barcelona
|2017-2018
|312,5 milyon
|2
|Real Madrid
|2009-2010
|257,4 milyon
|3
|Manchester City
|2017-2018
|249,3 milyon
|4
|PSG
|2017-2018
|238 milyon
|5
|Chelsea
|2017-2018
|216,8 milyon
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:19
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Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 11
Yorum
İLHAM AZERİ ZATEN BİTMİŞ !
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Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 11
Yorum
İLHAM AZERİ Hele bi gelsin....BEKLERİZ !!!
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Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 11
Yorum
Meth kardeşim klupmu kalmadı dünyada istese ingilterede vs oynar.galatasaraylıyım diyen adam baska takımda oynarmı.koftiden gs li o zmn.
Coutinho ile birlikte ortaya çıktı! Barça'da şok gerçek... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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