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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    'nun forma numarası belli oldu

    Coutinho'nun forma numarası belli oldu

    160 milyon euro'ya 'dan 'ya olan Brezilyalı yıldızın forma numarası belli oldu.

    'dan ayrılması gündemde olan 'ın 7 numaralı forması Philippe 'ya verileceği konuşuluyordu. Ancak Coutinho'nun forma numarası beklenenin aksine 14 numara oldu.

    Katalan devinin efsane isimlerinden 'un bir zamanlar taşıdığı formayı artık kulüp tarihinin en pahalı transferi unvanını alan Coutinho giyecek.

    Brezilyalı futbolcu, Barça için büyük anlam taşıyan 14 numaralı formayı Çin'e gitmesi beklenen Javier Mascherano'dan devralacak.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:01
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