Coutinho'nun forma numarası belli oldu
160 milyon euro'ya Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı yıldızın forma numarası belli oldu.
Katalan devinin efsane isimlerinden Johan Cruyff'un bir zamanlar taşıdığı formayı artık kulüp tarihinin en pahalı transferi unvanını alan Coutinho giyecek.
Brezilyalı futbolcu, Barça için büyük anlam taşıyan 14 numaralı formayı Çin'e gitmesi beklenen Javier Mascherano'dan devralacak.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:01
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Gaziantep'ten Cenk açıklaması
Toplam 2
Yorum
muhitttin Cenk hayır kurumu mu da Gaziantep'e para verecek?
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 5
Yorum
Fb_44 Hocayı eleştirenler şuanda takıma kaç genç kazandırdığını ve Salihi o dönem patlatıp Romanya gönderdiğini hatırlayıp, afaki konuşmasınlar :)
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Beşiktaş'ta forvete alternatif isim
Toplam 3
Yorum
yaş en az 40 yaşında ama daha fazla gösteriyor. ülkede şiddetli yağmurların olduğu bir yılda harmanlar toplanmadan 1 ay önce doğmuş :):)
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