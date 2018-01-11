Küllerinden doğan golcüler

Futbola başladığı yıllarda çıkışa geçerek altın çağlarını yaşamalarının ardından çeşitli gerekçelerle performanslarındaki istikrarı sürdüremeyen yıldız futbolcular, bu sezon attıkları gollerle yeniden gündeme geldi.

Kariyerlerinde yeniden çıkışa geçerek takımlarının aldığı puanlarda pay sahibi olan ve futbolseverlerin takdirini kazanan söz konusu yıldız futbolcular arasında Nice'te forma giyen Mario Balotelli, Laziolu Ciro Immobile ve Monacolu Radamel Falcao başı çekiyor.



Balotelli kendini buldu

Özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle yeşil sahaların "haylaz çocuğu" olarak lanse edilen Gana asıllı İtalyan forvet Balotelli, bu sezon ise saha performansı ile ön plana çıkıyor.

Futbol kariyerinde ilk çıkışını Inter formasıyla 2007 yılında henüz 17 yaşında yakalayan Balotelli, profesyonelliğe adım attığı ilk sezonunda 15 gole kaydetti.



İlk sorununu Mourinho ile yaşadı

Yüksek tekniği ve sert şutlarıyla kısa sürede kendini ispatlayan Mario Balotelli, 2009'da Inter'i çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yaşadığı sorunların ardından kadro dışı kaldı.

Bazı Serie A maçlarında ırkçı tezahüratlara maruz kalan İtalyan oyuncu, futbol kariyerine başka ülkede devam etmek istedi ve 2010-11 sezonunda 30 milyon avro bonservis bedeli karşılığında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye transfer oldu.

İtalya Milli Takımı'nın finalde İspanya'ya kaybettiği 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yıldızları arasında yer alan Balotelli, Manchester City'de ise saha içindeki disiplinsiz tavırları ve dönemin teknik direktörü İtalyan Roberto Mancini ile yaşadığı problemlerle anıldı. İngiltere temsilcisi ile çıktığı 80 maçta ağları 30 kez sarsan İtalyan forvet, aldığı kırmızı kart cezaları nedeniyle birçok müsabakada takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.

Yüksek bonservis bedelleri karşılığında transfer olduğu Milan ve Liverpool formalarıyla da benzer disiplin sorunları yaşamasının ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin gözünden düşen Balotelli, kendisine milli takım kadrosunda da yer bulamadı.



Nice'de yükselişe geçti

Geçen sezon sözleşme imzaladığı Fransa'nın Nice takımıyla ilk sezonunda 17 kez ağları sarsan İtalyan yıldız, bu sezon ise performansını daha da yükseltti. Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu öne sürülen İtalyan yıldız, sezonun ilk yarısında tüm kulvarlarda attığı 16 golle ön plana çıktı.



Immobile bu sezon çok farklı

Kariyeri boyunca birçok farklı kulüpte forma giyen Ciro Immobile de İtalya Serie A'da Lazio formasıyla kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Juventus'un altyapısında yetişmesinin ardından dönemin alt lig ekipleri Siena ve Grosseto'ya kiralanarak deneyim kazanan İtalyan golcü Immobile, çıkışını ise 2011-12 sezonunda Pescara ile yaptı. Serie B'de 28 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan İtalyan oyuncu, takımının üst lige çıkmasında baş rolü oynadı.

Serie A ekiplerinden Genoa tarafından 2012-13 sezonunda bonservisi alınan İtalyan santrfor, ilk sezonunda beklentileri karşılayamadı ve 5 golde kaldı. Bu kez Torino'ya geçen Immobile, 2013-14 sezonunu 22 golle tamamlayarak Serie A'da krallık yarışını zirvede tamamladı ve Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.



Almanya ve İspanya'da beklentileri karşılayamadı

Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, 2014-15 sezonu başında 18,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Immobile'yi renklerine bağladı. Bundesliga deneyiminde başarılı olamayan ve ligde sadece 3 gole imza atan İtalyan oyuncu, sonraki sezon transfer olduğu Sevilla'da ise sakatlık sorunları nedeniyle beklentilerin uzağında kaldı ve sezonun kalanını eski kulübü Torino'da kiralık olarak geçirdi.

Farklı ülkelerde başarısız geçen deneyimlerin ardından 2016-17 sezonunda Lazio'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, kendisinden uzun süredir beklenen performansı burada gerçekleştirdi.

Geçen sezon ligi 23 golle tamamlayarak kariyerinde büyük çıkış yapan Immobile, bu sezon ise formunda zirve yaptı. Ligin ilk yarısını 20 golle tamamlayan milli futbolcu, Avrupa Ligi, İtalya Kupası ve Süper Kupa maçlarında da 6 kez ağları sarstı ve Altın Ayakkabı Ödülü'nün favori adayı oldu.



Falcao eski günlerine döndü

Sezona damga vuran golcüler arasında Monaco'nun tecrübeli yıldızı Radamel Falcao da bulunuyor. Kariyerindeki büyük çıkışı, 2009-2011 sezonları arasında toplam 72 gol atarak Porto ile gerçekleştirmesinin ardından üstün performansını Atletico Madrid'de de (91 maçta 70 gol) sürdüren milli Kolombiyalı oyuncu, Avrupa'nın sayılı santrforları arasına adını yazdırdı.

60 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Monaco'da 2013-14 sezonunda yaşadığı ciddi sakatlığın ardından eski günlerine dönemeyen Falcao, kiralık olarak forma giydiği Manchester United ve Chelsea'de de başarılı olamadı.

Sakatlığının etkisini bu sezon üzerinden tamamen atan 31 yaşındaki oyuncu, çıktığı 23 maçta 19 kez ağları sarstı ve takımının, Paris Saint-Germain (PSG) ile şampiyonluk yarışına dahil olmasına önemli katkı sağladı.