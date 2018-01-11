Avrupa'da yılın 11'i belli oldu

Bu sene 17'ncisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 2017 yılının en iyi 11'i, 8,7 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi.



Real Madrid'den 5, Juventus'tan 2, Paris Saint-Germain (PSG), Manchester City, Chelsea ve Barcelona'dan birer ismin yer aldığı kadroda en fazla oyu alan futbolcu, 588 bin 315 ile Real Madridli Sergio Ramos oldu.

