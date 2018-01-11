Minik yetenek Yağız'ın hayali gerçek oldu
Hayranı olduğu Talisca'ya sosyal medya üzerinden mesaj gönderen Yağız Güngör, Talisca ile tanışma hayalini gerçekleştirdi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın özel daveti üzerine babası Hasan Güngör ile birlikte Beşiktaş'ın Antalya'da devam eden kampını ziyaret eden Yağız, sürekli televizyondan izlediği futbolcularla buluştu.
Antalya'daki kampta Beşiktaşlı futbolcularla buluşan Yağız Güngör, Talisca'ya forma ve atkı imzalatıp birlikte fotoğraf çektirdi. Büyük mutluluk yaşayan Yağız, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Talisca'ya Aydın'ın incirini hediye etti. Minik futbolcu Güngör, ayrıca kamptaki diğer futbolcularla da tanışma fırsatı buldu.
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