Minik yetenek Yağız'ın hayali gerçek oldu

Antalya'daki kampta Beşiktaşlı futbolcularla buluşan Yağız Güngör, Talisca'ya forma ve atkı imzalatıp birlikte fotoğraf çektirdi. Büyük mutluluk yaşayan Yağız, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Talisca'ya Aydın'ın incirini hediye etti. Minik futbolcu Güngör, ayrıca kamptaki diğer futbolcularla da tanışma fırsatı buldu.