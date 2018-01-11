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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    50 yaşında yeni sözleşme imzaladı

    50 yaşında yeni sözleşme imzaladı

    forması giyen 50 yaşındaki Japon futbolcu 'nın sözleşmesi yenilendi.

    Aktif futbolculuk kariyerinde 33. sezonuna girecek Miura'nın sözleşmesi, 2005'ten bu yana top koşturduğu İkinci Futbol Ligi ekibi tarafından bir yıllığına uzatıldı.

    Geçmiş yıllarda birçok ekipte oynayan deneyimli forvet, 'da Santos, Palmeiras, Coritiba, 'da Genoa, Hırvatistan'da ve 'da Sydney gibi takımlarda da görev yaptı.

    Miura, geçen yıl mart ayında 50 yaş, 7 günlükken çıktığı karşılaşmayla İngiliz Stanley Matthews'a ait bir profesyonel maçta forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını ele geçirmişti.

    Uzun kariyeriyle dikkati çeken ve 1990-2000 yıllarında formasını giydiği Japonya 'yla 89 kez sahaya çıkıp 55 gol atan "Kral Kazu" lakaplı futbolcu, geçen sezon Yokohama'da oynadığı 12 karşılaşmada ise 1 gol kaydetti.

    Rekorlarına her yıl yenisini ekleyen ve 26 Şubat'ta 51 yaşına girecek Miura, Japonya liglerinde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını da elinde bulunduruyor.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:17
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