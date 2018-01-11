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HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    A Spor’da

    Usta Ligi A Spor’da
    Türkiye'deki boya ustalarını buluşturan DYO 2018 Türkiye Şampiyonası ön elemeleri A Spor'dan yayınlanacak. İlk günün konuğu DYO Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı Serdar Oran olurken üç gün boyunca 22.45'te turnuvanın maç görüntüleri ve yorumları ekrana gelecek.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:03
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