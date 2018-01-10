''EURO 2024 büyük bir fırsat''

Zülfikaroğlu başkanlığındaki heyeti kabul eden Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, EURO 2024'ün Türkiye ve Eskişehir için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Çakacak, genç nüfusa sahip Eskişehir'in spora olan ilgisine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin daha fazla sporla ilgilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sporda da öncü bir ülke konumuna geldiğini tüm dünyaya göstermek için EURO 2024'ü büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye'nin EURO 2024'e ev sahipliği yapması durumunda, şehrimiz de maçların oynanacağı iller arasında yer alıyor. Biz de Eskişehir'i daha yakından tanıtmak ve sürece katkıda bulunmak için ilgili kurumlarımızla çalışmalarımıza şimdiden başladık."

Zülfikaroğlu da EURO 2024'ün Türkiye'de düzenlenmesinin ülkeye ciddi katkılar sağlayacağının altını çizerek, son birkaç yılda yeni yapılan statların futbola çok büyük katkısı olduğunu bildirdi.

EURO 2024 sürecinde aday şehirlerin bazı yükümlülükleri olduğunu hatırlatan Zülfikaroğlu, bu şehirlerde çeşitli incelemelerle değerlendirme toplantıları yaptıklarını belirtti. Konuşmanın ardından Zülfikaroğlu, Çakacak'a üzerinde isminin bulunduğu 26 sırt numaralı A Milli Futbol Takımı'nın formasını hediye etti.

Daha sonra Vali Yardımcısı Akın Ağca başkanlığında, TFF yetkililerinin ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.