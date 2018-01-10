Milliler, Rusya ile hazırlık maçı yapacak!
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile bir hazırlık maçı yapacak. Rusya'da 5 Haziran 2018 Salı günü yapılacak karşılaşmanın yeri ve saati daha sonra açıklanacak.
Türkiye ile Rusya, SSCB dönemi dahil A Milli Takımlar düzeyine bugüne kadar toplam 18 kez karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar 3 galibiyet alırken, rakip takım 14 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir maç ise berabere bitti. Türkiye'nin 8 golüne Rusya, 32 golle karşılık verdi.
İki takım, son kez 31 Ağustos 2016 tarihinde özel maçta Antalya'da karşılaşmış ve 0-0 berabere kalmıştı. Milli Takımımız, 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ve 28 Mayıs 2018'de İran ile Türkiye'de birer hazırlık maçı daha yapacak.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:12
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Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 19
Yorum
hagi10 arda türkiyede galatasaraydan başka takımda oynamam derken fener ve beşiktaşı kastetti. başakşehri bursada oynasa ne olur farketmz
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Ahmethan Boluspor'da
Toplam 2
Yorum
vinyadur kaç paraya kiralandı acaba ? transfer bütçesinde ki açık ne kadar acaba? ilk sorunun cevabı aynı zamanda 2. sorununda cevabı çünkü
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Beşiktaş'ta forvete alternatif isim
Toplam 4
Yorum
a.rahim adam 40 yaşında gibi duruyor ne işi var bjk de
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