;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Milliler, ile hazırlık maçı yapacak!

    Milliler, Rusya ile hazırlık maçı yapacak!

    A Milli Futbol Takımı, 2018 'nın ev sahibi ile bir hazırlık maçı yapacak. Rusya'da 5 Haziran 2018 Salı günü yapılacak karşılaşmanın yeri ve saati daha sonra açıklanacak.

    Türkiye ile , SSCB dönemi dahil A Milli Takımlar düzeyine bugüne kadar toplam 18 kez karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar 3 galibiyet alırken, rakip takım 14 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir maç ise berabere bitti. Türkiye'nin 8 golüne Rusya, 32 golle karşılık verdi.

    İki takım, son kez 31 Ağustos 2016 tarihinde özel maçta Antalya'da karşılaşmış ve 0-0 berabere kalmıştı. , 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ve 28 Mayıs 2018'de İran ile Türkiye'de birer hazırlık maçı daha yapacak.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milliler, Rusya ile hazırlık maçı yapacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN