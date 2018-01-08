Lucescu: ''Ligdeki antrenörlerden tek isteğim...''

Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nin 24.'sü Antalya'da düzenleniyor. Seminerde bir konuşma yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu , 40 yıllık teknik direktörlük kariyerinde farklı yerlerde çalıştığını ifade ederek, "Türkiye'nin anlamı her zaman benim için özel oldu. Galatasaray ve Beşiktaş ile yaşadığım başarılardan dolayı Türkiye'yi kalbimde farklı bir yere koydum. İyi arkadaşlıklar kurdum ve bunlar sayesinde Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörü görevini kabul ettim. Bu yıl Dünya Kupası finallerine gitmeyi başaramadık. Teknik adam değişikliklerine rağmen neden sürekli katılan bir ekip olmayı başaramadığımızı çözmemiz lazım. 2016 Avrupa Finalleri sonrasında milli takım oyuncu jenerasyonunda bir yenilik yapılması açıktı. Eski oyuncuların yerini genç ve yetenekli oyunculara bırakması lazımdı. Zira oyuncuların milli takıma adapte olmaları ve başarılı olmaları için zaman sınırlıydı. Süper Lig'e oyuncu transferleri sayesinde ligde teknik düzeyde artış meydana geldi. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını da bununla ilişkilendirebilirim. Süper Lig'de çok çekişmeli maçlar izledim. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın Türk futbolunun gelişmesi için oyuncuların teşvikinde aynı hevesi göremiyoruz. Uluslararası spor araştırmaları merkezinin çıkardığı belli başlı istatistikler var. Türkiye bir kulübün alt yapıdan oyuncu çıkarması sıralamasında 2.7 ile sonuncu durumda. Henüz ulusal ligde forma giyen ortalama yaşı 28.7 ile Türkiye en yaşlı sıralamasında sonuncu olarak bulunuyor. Bu istatistikler bize şunu gösteriyor ki; Türk kulüpleri uzun soluklu transfer yatırımı yapmıyor" ifadelerini kullandı.Teknik direktörlüğün zorlu bir meslek olduğunu belirten Lucescu, "Bu meslek sizi çeşitli duygu sarmallarının içine sokuyor. Ligde çalışan teknik direktörler büyük baskı altında. Süper Lig'de 10 takım antrenör değiştirdi ve TFF 1. Lig'de ise sadece 5 takım başladığı antrenörle devam ediyor. Bu durum oyunun kalitesine olumsuz katkı yapıyor. Türkiye 5 büyük ligin hemen altında yer alıyor. Ancak aynı ülke oyun tarzı ve futbol bakımından 9 ile 11 sıra arasında gidip geliyor. Türkiye bunun daha fazlasını hak etmekte. Aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuca ulaşmak büyük bir hata olacaktır. Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak kulüp başkanlarına onları geleceği de planlamalarını söyledim" şeklinde konuştu.

"GENÇ FUTBOLCULARA EĞİLMEMİZ GEREK"

'Genç futbolculara eğilmek veya altyapı tesislerine kaynak ayırmak, uzun sürede ekonomiye ciddi katkılar sağlayacaktır' diyen Mircea Lucescu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekibimle titiz bir çalışma sergiliyorum ancak sizlerin yardımı olmadan bunu yapamam. Liglerde çalışan tüm teknik direktörlerden genç oyuncuları oynatması konusunda rica ediyorum. Onların özgüvenini yükseltmek için adımlar atmalıyız. Herkes gibi milli takımın başarılı olmasını istiyoruz."A Milli Takım için en az 21 yaş altı bir oyuncu oynatma zorunluluğunun getirilebileceğini aktaran deneyimli teknik adam, "Romanya'da da bunu yaptık. Uluslararası spor araştırmaları merkezi Dünya Kupası'na yükselen takımları analiz ederken şu sonuca vardı. En rekabetçi lig ve kulüplerde sabit forma giyen oyunculara şans vermek başarı getiriyor" diye konuştu.Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının sevindirici olduğunu dile getiren 72 yaşındaki çalıştırıcı, "Cenk Tosun'un Everton'a transfer olması sevindirici bir gelişme ve herkese ilham kaynağı olacak. Uluslararası müsabakalarda iyi performans göstermek, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor" dedi.

"TÜRK FUTBOLCULAR ÇOK YETENEKLİ"

Galatasaray ve Beşiktaş'ta elde ettiği başarıları o dönem çalıştığı Türk futbolcuların kalitesine bağlayan Mircea Lucescu, şöyle konuştu: "Oyuncuların teknik kapasitelerinin farkındayız. Galatasaray ve Beşiktaş ile ulaştığım başarılarda Türk oyuncuları çok net hatırlıyorum. Bir çok önemli futbolcu Türk takımlarının elde ettiği başarılar sayesinde büyük Avrupa kulüplerine transfer oldular."

Milli Takım'da istediği sistemi kurabilmek için belli bir süreye ihtiyacı olduğunu belirten Lucescu, "Fatih Terim'in Galatasaray'a UEFA Kupası'nı aldırması 5 yıl sürdü ve benim de bu kadar bir süreye ihtiyacım var. Bu durum sadece sizlerin gayretleriyle olabilir. Çok iyi bir genç jenerasyona sahibiz. Onları kaliteli futbolcular olacağına ikna etmelisiniz. Onlara yeteneklerini sergileme fırsatı verin. Kariyerim boyunca birçok kupa kazandım ama bunların kölesi olmadım. Yetiştirdiğim futbolcuların hazzı bana her şeye yetti. Biz bir aileyiz ve bir araya gelmek istediğinizde kapılarımız her zaman açık" diyerek konuşmasını sonlandırdı.