Lucescu: ''Ligdeki antrenörlerden tek isteğim...''
Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri’nde konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, genç futbolculara yönelmenin Türk futboluna büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, “Ekibimle titiz bir çalışma sergiliyorum. Ancak sizlerin yardımı olmadan bunu yapamam. Liglerde çalışan tüm teknik direktörlerden genç oyuncuları oynatması konusunda rica ediyorum” dedi.
"TEKNİK DİREKTÖRLÜK ZOR BİR DURUM"
Teknik direktörlüğün zorlu bir meslek olduğunu belirten Lucescu, "Bu meslek sizi çeşitli duygu sarmallarının içine sokuyor. Ligde çalışan teknik direktörler büyük baskı altında. Süper Lig'de 10 takım antrenör değiştirdi ve TFF 1. Lig'de ise sadece 5 takım başladığı antrenörle devam ediyor. Bu durum oyunun kalitesine olumsuz katkı yapıyor. Türkiye 5 büyük ligin hemen altında yer alıyor. Ancak aynı ülke oyun tarzı ve futbol bakımından 9 ile 11 sıra arasında gidip geliyor. Türkiye bunun daha fazlasını hak etmekte. Aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuca ulaşmak büyük bir hata olacaktır. Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak kulüp başkanlarına onları geleceği de planlamalarını söyledim" şeklinde konuştu.
"GENÇ FUTBOLCULARA EĞİLMEMİZ GEREK"
'Genç futbolculara eğilmek veya altyapı tesislerine kaynak ayırmak, uzun sürede ekonomiye ciddi katkılar sağlayacaktır' diyen Mircea Lucescu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"TAKIMLARDA EN AZ BİR 21 YAŞ ALTI OYUNCU OYNATMA ZORUNLULUĞU OLMALI"
A Milli Takım için en az 21 yaş altı bir oyuncu oynatma zorunluluğunun getirilebileceğini aktaran deneyimli teknik adam, "Romanya'da da bunu yaptık. Uluslararası spor araştırmaları merkezi Dünya Kupası'na yükselen takımları analiz ederken şu sonuca vardı. En rekabetçi lig ve kulüplerde sabit forma giyen oyunculara şans vermek başarı getiriyor" diye konuştu.
"CENK TOSUN'UN TRANSFERİ SEVİNDİRİCİ"
Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının sevindirici olduğunu dile getiren 72 yaşındaki çalıştırıcı, "Cenk Tosun'un Everton'a transfer olması sevindirici bir gelişme ve herkese ilham kaynağı olacak. Uluslararası müsabakalarda iyi performans göstermek, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor" dedi.
"TÜRK FUTBOLCULAR ÇOK YETENEKLİ"
Galatasaray ve Beşiktaş'ta elde ettiği başarıları o dönem çalıştığı Türk futbolcuların kalitesine bağlayan Mircea Lucescu, şöyle konuştu: "Oyuncuların teknik kapasitelerinin farkındayız. Galatasaray ve Beşiktaş ile ulaştığım başarılarda Türk oyuncuları çok net hatırlıyorum. Bir çok önemli futbolcu Türk takımlarının elde ettiği başarılar sayesinde büyük Avrupa kulüplerine transfer oldular."
Milli Takım'da istediği sistemi kurabilmek için belli bir süreye ihtiyacı olduğunu belirten Lucescu, "Fatih Terim'in Galatasaray'a UEFA Kupası'nı aldırması 5 yıl sürdü ve benim de bu kadar bir süreye ihtiyacım var. Bu durum sadece sizlerin gayretleriyle olabilir. Çok iyi bir genç jenerasyona sahibiz. Onları kaliteli futbolcular olacağına ikna etmelisiniz. Onlara yeteneklerini sergileme fırsatı verin. Kariyerim boyunca birçok kupa kazandım ama bunların kölesi olmadım. Yetiştirdiğim futbolcuların hazzı bana her şeye yetti. Biz bir aileyiz ve bir araya gelmek istediğinizde kapılarımız her zaman açık" diyerek konuşmasını sonlandırdı.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:48
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 21
Yorum
Kartalım Sprintleri ağır. Yavaş kalıyor. Tam olarak aradığımız yırtıcı forvet değil. Son vuruşları iyi olsada bizim için yetersiz. Umarım doğru değil
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Gökdeniz Karadeniz heyecanı!
Toplam 2
Yorum
hahaha 40 yaşında döner artık tatile :D :D :D
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De Jong ilk kez konuştu: "Tudor..."
Toplam 2
Yorum
Aslan TUDORU BAHANE YAPMA KOSAMIYORDUN MAINZ'E GECMIS OLSUN
Lucescu: ''Ligdeki antrenörlerden tek isteğim...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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