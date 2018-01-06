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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    'den sert cevabı

    <a href="/index/oguz-cetin?id=2a191689-2b22-4f76-8e3a-d349694449ae" class="" rel="tag">Oğuz Çetin</a>'den sert <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> cevabı

    'nin düzenlediği Spor Söyleşileri programına konuk olan , yeniden Galatasaray'ın başına geçen için sert ifadeler kullandı. Söyleşide söz alan bir öğrencinin "Siz ve İmparator olarak anılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusuna " İmparator dediğiniz kişi topluma örnek olması gereken kişilerdir." şeklinde cevap verdi.

    'nin düzenlediği Spor Söyleşileri programına bu hafta katıldı. Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde spor gündemini ve gençlerin sorularını yanıtlayan önemli açıklamalarda bulundu.

    Türk futbolu üzerine öğrencilerle söyleşi yapan Oğuz Çetin, bir öğrencinin "Siz ve Fatih Terim İmparator olarak anılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz"sorusuna; "İmparator mu? İmparator dediğiniz kişi topluma örnek olması gereken kişilerdir. Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifade de bulunmalıyız" cevabını verdi.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:48
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