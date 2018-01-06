Oğuz Çetin'den sert Fatih Terim cevabı
Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşileri programına konuk olan Oğuz Çetin, yeniden Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim için sert ifadeler kullandı. Söyleşide söz alan bir öğrencinin "Siz ve Fatih Terim İmparator olarak anılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusuna " İmparator dediğiniz kişi topluma örnek olması gereken kişilerdir." şeklinde cevap verdi.
Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşileri programına bu hafta Oğuz Çetin katıldı. Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde spor gündemini ve gençlerin sorularını yanıtlayan Oğuz Çetin önemli açıklamalarda bulundu.
Türk futbolu üzerine öğrencilerle söyleşi yapan Oğuz Çetin, bir öğrencinin "Siz ve Fatih Terim İmparator olarak anılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz"sorusuna; "İmparator mu? İmparator dediğiniz kişi topluma örnek olması gereken kişilerdir. Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifade de bulunmalıyız" cevabını verdi.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:48
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Sola Ramirez!
Toplam 1
Yorum
yavuz bu yönetim iyi bir topcu alamaz gene vanpörsügibi işe yaramaz biri alır yattarak parası alır gider insan biray önceden bulur şimdi alır .
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Cenk Tosun resmen Everton'da
Toplam 8
Yorum
Selo Bir fb olarak tosun paşaya başarılar diliyorum düzgün adam taraftarı germeyen...
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Diyeceğim bu!
Toplam 1
Yorum
Geleceği söndürmeyin Aykut hoca insan kazandırma peşinde değil sadece günü kurtarmaya çalışıyor bu gençlere yazık sahip çıkın ozan tufan gelecekte yıldız olacak
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