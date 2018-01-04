 A Milli Takım, İran ile hazırlık maçı yapacak – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    A Milli Takım, ile hazırlık maçı yapacak

    A Milli Takım, İran ile hazırlık maçı yapacak

    A Milli Takımı, komşu ülke ile hazırlık maçı oynayacak.

    Federasyonu ile Futbol Federasyonu arasında yapılan görüşmeler neticesinde A arasında 28 Mayıs 2018'de Türkiye'de özel bir maç yapılması için anlaşmaya varıldı.

    Rusya'daki Dünya Kupası finallerinde B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek İran ile yapılacak müsabakanın stadyumu ve saati ise daha sonra açıklanacak.

    A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar Türkiye, İran ile oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç mağlup olmadı. Attığı 12 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü. Ay-yıldızlılar, İran ile son olarak 20 Ocak 1974'te deplasmanda karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:13
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