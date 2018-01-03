 Milli Takım, İran'la hazırlık maçı yapacak – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Milli Takım, İran'la hazırlık maçı yapacak

    Milli Takım, İran'la hazırlık maçı yapacak

    İran Futbol Federasyonu ile arasında yapılan görüşmeler neticesinde A arasında 2018 finalleri öncesi özel bir maç yapılması için prensip anlaşmasına varıldı. İki ülke en geç mayıs ayının son haftasında karşılaşacak.

    Rusya'daki finallerinde B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek İran ile yapacağımız müsabakanın tarihi ve yeri ise daha sonra açıklanacak.

    A düzeyinde bugüne kadar Türkiye, İran ile oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç mağlup olmadı, attığı 12 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü. Ay-Yıldızlılar, İran ile son olarak 20 Ocak 1974'te deplasmanda karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:57
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