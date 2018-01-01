 Turkcell’le sporun altın yılı – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Turkcell’le sporun altın yılı

    Turkcell’le sporun altın yılı
    Türkiye 'de sporun en büyük destekçilerinden olan Turkcell'le Türk sporu 2017'de başarılı bir yıl geçirdi. Turkcell'in desteklediği milli sporculardan Ramil Guliyev'le Atletizm Dünya şampiyonluğu yaşayan Türk sporu, Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonluğuyla gururlandı.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:20
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