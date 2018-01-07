Lucescu ve Havutçu, Beşiktaş'ın Antalya kampını ziyaret etti
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu ve A Milli Takım heyeti, Beşiktaş'ın Antalya'nın Belek bölgesinde devam eden kampını ziyaret etti.
Lucescu, teknik direktör Şenol Güneş ve teknik ekiple birlikte bir süre sohbet etti. Siyah-beyazlı futbolcuların da yer aldığı sohbetin ardından antrenmanın bir bölümünü takip eden Lucescu ve ekibi otelden ayrıldı.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:54
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Toplam 5
Yorum
muhittin her transfer döneminde aynı isim..bıktık artık...istemiyoruz.Larin gelsin.
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Toplam 12
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Cimbomlu Biraz kendine baksa sağlam oyuncu olur. 10 kilo göbekle koşuyor adam.
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Elmander: Göreceğiz
Toplam 3
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Gs Elmander gelirse ne olacak fotomaç çok mu önemli biri sıradan biri onun yerine ümit karan gelsin
Lucescu ve Havutçu, Beşiktaş'ın Antalya kampını ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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