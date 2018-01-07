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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Lucescu ve Havutçu, 'ın Antalya kampını ziyaret etti

    Lucescu ve Havutçu, <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın Antalya kampını ziyaret etti

    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu ve A Milli Takım heyeti, 'ın Antalya'nın Belek bölgesinde devam eden kampını ziyaret etti.

    Lucescu, teknik direktör Şenol Güneş ve teknik ekiple birlikte bir süre sohbet etti. Siyah-beyazlı futbolcuların da yer aldığı sohbetin ardından antrenmanın bir bölümünü takip eden Lucescu ve ekibi otelden ayrıldı.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:54
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