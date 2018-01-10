Transferden en çok kazandıran 25 Türk oyuncu
Türk futbol tarihinde transferlerine ödenen bonservisleriyle takımlarına en çok para kazandıran 25 oyuncuyu sizin için derledik...
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