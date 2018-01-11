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    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Tolgay'ın bonservisi belli oldu

    Tolgay'ın bonservisi belli oldu

     Yönetimi, ’ın fiyatını 15 milyon Euro olarak belirledi. Yıldız futbolcu için Almanlar teklif üstüne teklif yapıyor.

    'ta bu sezon gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni kazanan için Alman kulüpleri sıraya girdi. B.Leverkusen'in yıldız oyuncu için 8 milyon Euro teklif ettiği ve 'nin de Tolgay'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin ise Tolgay Arslan'ı 15 milyon Euro'dan aşağı satmama kararı aldığı öne sürüldü.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:40
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