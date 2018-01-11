Tolgay'ın bonservisi belli oldu
Beşiktaş Yönetimi, Tolgay Arslan’ın fiyatını 15 milyon Euro olarak belirledi. Yıldız futbolcu için Almanlar teklif üstüne teklif yapıyor.
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni kazanan Tolgay Arslan için Alman kulüpleri sıraya girdi. B.Leverkusen'in yıldız oyuncu için 8 milyon Euro teklif ettiği Werder Bremen ve Schalke'nin de Tolgay'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin ise Tolgay Arslan'ı 15 milyon Euro'dan aşağı satmama kararı aldığı öne sürüldü.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 08:40
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Feyenoord'dan Van Persie açıklaması
Toplam 3
Yorum
Asim CEYLAN Büyük oyuncuların karakterleride büyük olursa, Hagi, Pier vonHoojdonk, Musa Sow vb. gibi olur ve sayılır. bu beyefendinin yatacak yeri yok
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Leandrinho ile anlaşma sağlandı
Toplam 1
Yorum
ERDAL ULUDAĞ BU TAKIMA 10 NUMARA POZİSYONUNDA OYNAYABİLECEK TECRÜBELİ BİR BEYİN LAZIM YOKSA LİG DE TUTUNAMAYIZ TAVSİYEM (BİLAL KISA ) çok şey katar takım
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Sneijder tartışılmaz ama ben de Belhanda'yım
Toplam 13
Yorum
fatih rezil olup olup dönüyoruz konuşma baride neşemiz olsun
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