Tolgay'ın bonservisi belli oldu

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni kazanan Tolgay Arslan için Alman kulüpleri sıraya girdi. B.Leverkusen'in yıldız oyuncu için 8 milyon Euro teklif ettiği Werder Bremen ve Schalke'nin de Tolgay'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin ise Tolgay Arslan'ı 15 milyon Euro'dan aşağı satmama kararı aldığı öne sürüldü.