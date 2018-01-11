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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Mutluysam sorun olur!

    Mutluysam sorun olur!

    Quaresma oyundan çıkarken yaptığı hareketlerin normal olduğunu savundu. Portekizli yıldız “Eğer mutlu olursam karakterimi kaybetmişimdir” dedi

    'ın Portekizli yıldızı , ülkesinde Antenna-1 kanalına konuştu. Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusuna oyundan çıkarken yaptığı hareketler de soruldu. Yüzünü asan, yeri geldiğinde bilekliklerini fırlatan Quaresma bu davranışların normal olduğunu belirtti. 34 yaşındaki futbolcu "Benim bir karakterim var. Şenol Güneş'in benim için yeri çok ayrı. Onunla bir sorunum olmadığını kendisi biliyor. Bu da benim için yeterli" dedi. Quaresma, oyundan çıkmaktan asla mutlu olmayacağını da kaydetti. Q7, "Bir gün oyundan çıkarken mutlu olursam o zaman karakterimi kaybetmişimdir. Mutsuz olduğumu içimde tutmam. Dışa vururum. Bu değişmeyecek" diye konuştu.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:50
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