Cenk'in değeri çok daha fazla
"Mbappe, Türkiye'de oynasa nasıl bir rakama satılırdı acaba? Tüm bunlara baktığımızda Cenk'in satışı çok da başarılı değil!"
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, 54'üncü TSYD Spor Zirvesi'nde "Yükselen Değer Beşiktaş" konulu oturuma katıldı. Başkan Orman, son günlerde kendisine en çok yöneltilen sorunun "Cenk Tosun'u 22 milyon euro + bonuslar karşılığında nasıl Everton'a sattınız, bu büyük bir başarı değil mi?" olduğunu ifade etti. Fikret Orman bununla ilgili şu benzetmeyi yaptı: "Premier Lig'de 70 milyon euro'ya defans oyuncusu satılıyor. PSG'de oynayan Kylian Mbappe diye bir oyuncu var. Monaco gibi taraftarı bile olmayan bir takımdan, PSG'ye 200 milyon euro'ya satılıyor. Bu oyuncu Türkiye'de bizde ya da başka bir takımda olsa bu fiyatta satılabilir miydi? Bu tip örneklere baktığımızda, aslında Cenk Tosun satış rakamı çok da başarılı değil aslında."
QUARESMA'YA TEKLİF YOK
PORTEKİZLİ yıldız Quaresma'ya teklif gelip gelmediğine açıklık getiren Başkan Orman, "Bize gelen resmi bir teklif yok. Beşiktaş'ın oyuncularına teklif gelmesinden doğal bir şey yok. Hatta teklif aldığımızda seviniyorum, demek ki iyi işler yapıyoruz. Bizim oyuncularımızın takip ediliyor olması, dünyada talep görüyor olması sevindirici. Quaresma gibi 35 yaşındaki bir oyuncuya teklif geliyorsa bu Beşiktaş'ın başarısıdır" yorumunu yaptı.
İŞİMİZE GELİRSE ALIRIZ
BAŞKAN Fikret Orman, transferle ilgili sorulan bir soru üzerine ise, "Transferle uğraşıyoruz. Hatta sezon sonu yapacağımız transferlerle uğraşıyoruz. Görüşmeler yapıyoruz. Ben seyahatlere gidiyorum. 'Başkan transfere gidiyor' diyorlar, doğrudur. Takviye yapmayı düşünüyoruz. Zaten çok iyi oyuncularımız var. Bakacağız. İşimize gelirse yapacağız, işimize gelmezse yapmayacağız" cevabını verdi.
Trabzonspor 40 yıl önce doğruyu yapıyordu!
TÜRK takımlarının maddi çıkmazdan kurtulması için futbolcu satması gerektiğini belirten Fikret Orman, Trabzonspor örneği verdi. Başkan Orman, "Türk takımlarının bu maddi çıkmazdan kurtulması için oyuncu satması gerekiyor. Biz geldiğimizden bu yana 85 milyon euro'luk satış yaptık. Bu yaptığımız 115 yıllık Beşiktaş tarihinde yok. Trabzonspor 100 milyon euro'ya bir oyuncu satsa borcunun yarısını öder. Misal Trabzonspor eskiden nasıldı, oyuncu yetiştirir ve bu isimleri satarak büyük paralar kazanırdı. Ne zaman, vazgeçtiler ekonomik olarak zorlanmaya başladılar. Aslında 40 yıl önce doğruyu yapıyorlardı" diye konuştu.
Zekayı kullanmak gerek
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye'de birçok önemli konunun gerektiği kadar dikkate alınmadığını ifade etti. Orman, "Maç saatleri, tribünde küfür, şiddet, üslupsuz televizyon programları vs. gibi birçok sorun olabilir. Bunların zeka ile aşılabileceğine inanıyorum. Yeter ki buna istekli olalım" diye konuştu.
Borçları devlet ödemesin
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp borçlarını devletin ödemesinin adil olmadığını ifade etti. Orman, "Bunlar doğru hamleler değil, hatta bu konunun konuşulmasını bile doğru bulmuyorum. Futbolun marka değerini yukarı çıkarabilirsek herkes bundan rahatça istifade edebilir" yorumunu yaptı. Bu arada spor basınının sorunları hakkında da değerlendirmede bulunan Fikret Orman, "Her geçen gün farkındayız, spor basını küçülüyor. Bunu büyütmemiz lazım, kimse işsiz kalmamalı. Bizim bunu hepimiz beraber geliştirmemiz lazım. Daha itibarlı bir spor medyası için futbolun büyümesi ve TV'lerde, gazetelerde üslupların düzelmesi lazım" ifadelerini kullandı.
Yeni kampanyamız 'Come To Beşiktaş'ı bile geride bırakacak
Başkan Fikret Orman, Beşiktaş'ın zor durumlardan başarılı günlerine nasıl geldiğini anlattığı panelde, "Pazartesi günü yeni bir yurtdışı kampanyasına başlıyoruz" dedi. Fikret Orman, "Önümüzdeki hafta pazartesi günü yeni bir yurtdışı kampanyasına başlıyoruz. 'Come to Beşiktaş'tan çok daha dikkat çekecek büyük bir kampanyaya başlayacağız. Yapacağımız bu yeni kampanya dünyada çok ses getirecek. Ülkemizde başlayacak olan bir kampanyayı dünyaya yayacağız" diye konuştu. Sponsorluklarla ilgili konuşan Orman, "Beşiktaşımızı dünyada daha çok bilinir hale getirmeye çalışıyoruz. Dünyanın büyük kulüplerinin sponsorları Ortadoğu'dan. Biz büyük işler yaptık gibi görünürken aslında bunların yanında küçük anlaşmalar. Pazar daralıyor, bunu büyütmemiz lazım. Sponsorluklarda çok büyük gibi gözüksek de dünya ölçeğinde kendimizi çok başarılı görmüyorum. O yüzden yurt dışı programlarımıza başladık. Geçtiğimiz sene Çin'e gittik. Bu bölgeye gitmeye devam edeceğiz" dedi.
Muhammed Ali yaratmalıyız
Başkan Fikret Orman, daha önce söylediği "Beşiktaş Dünyanın en büyük Müslüman takımı" lafının çarpıtıldığını ifade ederken, dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali örneği verdi: Biz aslında bir Muhammed Ali yaratmak istiyoruz. Muhammed Ali'nin maçları döneminde Türkiye'de herkes sabaha karşı kalkar onu izlerdi. Çünkü renkli bir kişiydi ve Müslümandı. Avrupa'daki bir Hristiyan futbolseveri Beşiktaşlı yapmak zor ama Müslüman birinin dikkatini çekmek daha kolay olabilir. İnsan kendi dinindeki bir takıma daha sempati duyabilir. Bizim hedef kitlemiz Türkiye'nin doğusunda yaşayan 1.2 milyar Müslüman insan var. Biz de bunların dikkatini çekmek istiyoruz.
Beşiktaş'ın başına 'CEO' gelecek ORMAN:
Kulüpleri yöneten profesyonel kişiler olmalı
Siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Beşiktaş'ın başına CEO getirmek istiyorum" dedi. Orman, Türk futbolundaki finansal sorunlarla ilgili, "Bu tek taraflı bir problem değil. Bir ayağı yöneticiler. Patronların egolarını tatmin etmek için faaliyet gösterecekleri yerin kendi şirketleri olması lazım. Kişisel egolardan dolayı ülkeler, şirketler batıyor. Bizim gibi halka açık kurumlara geldiği zaman biraz kısıtlamalar getirilmeli" diye konuştu. Orman şöyle devam etti: Biz Beşiktaş'ta bir tüzük değişikliği ile bunu yapmak istiyoruz. Ben başkanlığı bırakmadan önce tüzük değişikliği yapmak istiyorum. Bence kulüplerin başına bir CEO gelmesi lazım ve maaş alması lazım. Benden sonra bir çığır açmak istiyorum. Benden sonra başkan olacak kişinin profesyonel çalışması gerektiğini düşünüyorum. Genel kurul kabul eder etmez bunu bilemiyorum. Ama dünyanın önemli kulüplerinde bu iş böyle.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:54
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Yorum
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Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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