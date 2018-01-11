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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Luce’ye şıklık ödülü

    Luce’ye şıklık ödülü
    'ın giyim sponsoru Brooks Brothers'tan A Milli Takım Teknik Direktörü 'ya ödül... Rumen çalıştırıcı en şık giyinen hoca seçildi. Lucescu "Teknik direktörlük kariyerimde aldığım en ilginç ödüllerden biri oldu" diye konuştu.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:09
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