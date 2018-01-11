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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Bulgarlar ‘Karanga’ dedi

    Bulgarlar ‘Karanga’ dedi
    Kartal için bir iddia da Bulgaristan'dan geldi. Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında forma giyen Fernando Karanga'nın tarafından izlenip beğenildiği öne sürüldü. Top Sport, Karanga için Beşiktaş'ın scoutlarının Kasım-Aralık döneminde Sofya'ya 3 kez geldiğini iddia etti. 6-0'lık Beroe maçında 3 gol, 1 asistle oynayan Karanga'nın o maçta kendisini beğendirdiği belirtildi. Karanga'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynama sevdası yüzünden CSKA'nın Beşiktaş'a direnme şansı olmadığı gündeme getirildi. Bu sezon tam bir gol makinesi olan 26 yaşındaki forvet 18 haftada 17 gol atıp 4 asist yaptı. Karanga, 1.89'luk boyuna rağmen ayaklarına da hakim.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:06
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