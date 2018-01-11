Talisca imzayı attı! 2021...
Portekiz basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, kulübü Benfica ile 2021 yılına kadar sözleşme yeniledi
Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği Anderson Talisca cephesinde Portekiz'den gelen haber şok etkisi yarattı.
Anderson Talisca'yı 4 milyon Euro'ya transfer ettikten sonra Brezilyalı oyuncuyu 2 yıl üst üste Beşiktaş'a kiralayarak toplamda 5 milyon euro kazanan Benfica, yıldız oyuncu için yeni bir adım daha attı.
Portekiz basınından Sapo Desporto'da yer alan habere göre; Talisca, Benfica ile olan sözleşmesini 2021'e uzattı.
Haberde ayrıca; sözleşmesinde Beşiktaş için 25 milyon euro satın alma opsiyonu olan yıldız futbolcu ile kontrat yenileyen Benfica'nın, siyah beyazlılardan daha yüksek bir miktar talep edeceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ "BEDAVA" ALMAYI PLANLIYORDU!
Genç oyuncunun 2019'da bitecek olan kontratını göz önünde bulunduran Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Portekiz temsilcisiyle görüşüp belirlenen opsiyon maddesinde indirime gidilmemesi halinde bu 1 yıl bekleyip Talisca'yı bonservissiz almayı planlıyordu.
Orman, konuyla ilgili olarak açıklamada, "Bu durumu Benfica da biliyor. Domagoj Vida gibi Talisca'yı da alabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.
Anderson Talisca, siyah beyazlı formayla bu sezon 24 resmi maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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