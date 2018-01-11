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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    imzayı attı! 2021...

    Talisca imzayı attı! 2021...

    Portekiz basınında yer alan habere göre 'ta kiralık olarak forma giyen Anderson , kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşme yeniledi

    'ın bonservisini almak istediği Anderson cephesinde Portekiz'den gelen haber şok etkisi yarattı.

    Anderson Talisca'yı 4 milyon Euro'ya transfer ettikten sonra Brezilyalı oyuncuyu 2 yıl üst üste Beşiktaş'a kiralayarak toplamda 5 milyon euro kazanan , yıldız oyuncu için yeni bir adım daha attı.

    Portekiz basınından Sapo Desporto'da yer alan habere göre; Talisca, Benfica ile olan sözleşmesini 2021'e uzattı.

    Haberde ayrıca; sözleşmesinde Beşiktaş için 25 milyon euro satın alma opsiyonu olan yıldız futbolcu ile kontrat yenileyen Benfica'nın, siyah beyazlılardan daha yüksek bir miktar talep edeceği belirtildi.

    BEŞİKTAŞ "BEDAVA" ALMAYI PLANLIYORDU!
    Genç oyuncunun 2019'da bitecek olan kontratını göz önünde bulunduran Beşiktaş Başkanı , Portekiz temsilcisiyle görüşüp belirlenen opsiyon maddesinde indirime gidilmemesi halinde bu 1 yıl bekleyip Talisca'yı bonservissiz almayı planlıyordu.

    Orman, konuyla ilgili olarak açıklamada, "Bu durumu Benfica da biliyor. Domagoj Vida gibi Talisca'yı da alabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

    Anderson Talisca, siyah beyazlı formayla bu sezon 24 resmi maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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