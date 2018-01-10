Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüplerin profesyonel olarak yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, başkanlığı bırakmadan önce tüzük değişikliği ile takımın başına CEO getirmek istediğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'daki TSYD Semineri'nde önemli açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş 115 yıllık bir kulüp ve Türkiye'nin en eski kurumlarından biri ve biz sponsorlukları en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Vodafone ile yaptığımız anlaşma hem onlar açısından hem de bizim açımızdan Türkiye'ye örnek bir anlaşma oldu. Bu sponsorluklardan elde edilen rakamlar bizim için büyük rakamlar olsa da dünya için küçük rakamlar."

SPONSOR ÖRNEKLERİ...

"Ayrıca artık Avrupa Kulüpleri Türkiye'nin doğusu yani Asya menşeli sponsorluklar oluyor. Bu sponsorluklara baktığımızda bizim yaptığımız sponsorluklar çok düşük kalıyor. Chevrolet Manchester'a çok büyük bir para veriyor. Bizim yükselen değer Beşiktaşla beraber yükselen bir futbol yaratmamız lazım. Bunu yaparsak daha fazla sponsorluk bulma şansı bulabiliriz."

"1 MİLYONLUK MANCHESTER ŞEHRİ..."

"Türk Sporu'nu nasıl büyütürüz panelleri yapmamız lazım, bugün gazeteler her takıma bir muhabir bulundururken artık bir muhabire 4-5 takımı takip ettiriyorlar. Artık pazarda bir daralma var bunu değiştirmeliyiz.

Sponsorluklarda başarılı gözüksekte dünya ölçeğinde kendimizi başarılı bulmuyorum, bunun için sezon başı Çin'e gittik, yurtdışı transfer sayımızı arttırmak için çalışıyoruz. 1 milyonluk Manchester şehrinin 2 kulübü City ve United gibi takım çıkartıyor ve United'ın 650 milyon civarı bir taraftarı ve dünya ölçeğinde."

"Premier Lig'in ulaştığı vizyona umarım bizler de ulaşırız ve böyle olunca bizler de gelirlerimizi marka değerimizi büyütebiliriz."

SOSYAL MEDYAYA ÖZEL ÇALIŞMALAR...

"Artık görüyorsunuz izlenme oranları gittikçe düşüyor, çünkü herkesin elinde akıllı telefon var. Biz sosyal medya üzerinden 12-13 milyon kişiye ulaşabiliyoruz. Başkaları fake üyelik yapabiliyor ama biz bunu yapmıyoruz. Dünya kulüpleri sosyal medya üzerinden daha fazla kişiye ulaşıyor biz de bunla ilgili kısa vadeli, uzun vadeli toplantılar yapıyoruz."

BEŞİKTAŞ'TAN SES GETİRECEK YENİ KAMPANYA!

"Biz Come To Beşiktaş ile ilgili yeni ve büyük bir kampanya başlatıyoruz. Çok ses getirecek. Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili reklam veriyoruz stratejiler geliştiriyoruz. Kendi markamıza çok inanıyoruz ama bu sadece bizim yapabileceğimiz bir şey değil bizim rakiplerimizle beraber büyümemiz lazım."

"TARAFTAR SAYISI NEDEN ARTMIYOR DERSENİZ..."

"Geçen sene Süper Lig'de 2.700.000 kez turnike dönmüş bunun 550.000'i bizim stadımızda olmuş. 10-11 kulübümüz 1000-1500 ortalamaya oynamışlar. Taraftarı getiremediğinizde geliri de arttıramıyorsunuz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını dolu olması tek başına yetmiyor. Taraftar sayısı neden artmıyor derseniz, küfür şiddet, maç saatleri, kötü futbol programları, hakemlerin çok konuşulmasını yazabilirim."

"FUTBOLU SEVDİRMELİYİZ"

"Biz çok zor günlerden buralara geldik, bu emek ve stratejiyle oldu bunu Türk futbolu için de yapabiliriz. İstanbul 15 milyonluk bir metropol ve merkezi Taksim, Beşiktaş merkezi ve orada yer alan Kasımpaşa 825 kişi ortalamaya oynuyorlar. Sporu sevenlerin illa tuttuğu takımın maçı izleyecek diye bir kaide yok ki Kasımpaşa-Başakşehir maçını izlemeye gitmeli. Basketbol, futbol bu branşları sevdirmeliyiz federasyonlarla iş yapmalıyız. Bir ekip gibi çalışmalıyız, bir maç oynanıyor ama bir kulübün başkanıyla ilgili meyhane ağzıyla ithamlarda bulunuluyor. Bunları daha düzgün bir şekle getirmemiz lazım."

CENK TOSUN TRANSFERİ İÇİN MBAPPE ÖRNEĞİ!

"Cenk Tosun için herkes bizi tebrik ediyor ama Avrupa'da 70 milyon euroya stoper satılıyor. Mbappe denen oyuncu Monaco'dan PSG'ye çok büyük paralara satılıyor. Bu isim Türkiye'de olsa böyle satılabilir miydi? Belçika veya Portekiz'den 100 milyon euroya satılıyor biz 20 milyon euroya sattık diye mutlu oluyoruz."

"MUHAMMED ALİ YARATMAK İSTİYORUZ"

"Yeni bir kampanyaya başlıyoruz, dünyada çok ses getireceğiz. Ülkemizde başlayıp sonra dışarıya taşıyacağız. Biz Arap Dünyası'nda bilboardlara giriyoruz, Azerbaycan, Mısır, Kazablanka, Cezayir, Malezya, Endonozya ve Türki Cumhuriyetleri'nde faal olmak istiyoruz.

Biz bir Muhammed Ali yaratmak istiyoruz, onu izlemek için sabahın köründe kalkardık, çok renkli kişilikti ve zevk veriyordu onu izlemek. Biz başka kültürlere mensup kişileri kolay kolay Beşiktaşlı yapamayız çünkü onların kendi futbol kültürleri var. Biz Müslüman bir ülkenin takımıyız bu bizim gibi olan ülkelere sempati doğruyor bu avantajı kullanmak istiyoruz."

BAŞKANLIK İÇİN İLGİNÇ MAAŞ ÖNERİSİ!

"Kişisel işadamları egosuna döktüğümüzde kulüplerimize zarar veriyoruz. Bence buralarda kısıtlamalar ve tüzük değişikliği yapılması gerekiyor. Biz Beşiktaş'ta tüzük değişikiliğini yapacağız. Beşiktaş'ın başına gelecek kişinin 24 saatini vermesi gerekiyor ve bence artık maaş alması gerekiyor."

"Beşiktaş'ın bütçesi 1 milyar tl oldu, böyle bir bütçe uzaktan idare edilecek durumda değil. Bizde gördüğünüz başarının arkasında büyük bir emek var. Biz Kartalyuvası'ndan 140 milyon tl net kar elde edeceğiz. Bu bir yönetim başarısıdır. Biz buna çok zaman harcıyoruz bildiğiniz bir perakende şirketi bu ve buna zaman harcayan kişiler amatör olamazlar. Ben benden sonraki kişilere yeni bir çığır açmak istiyorum, Beşiktaş'ı yöneten kişiler maaş almaları lazım. Bayern, Porto ve Benfica başkanları maaş alıyor."

"100 MİLYON EURO'YA BİR FUTBOLCU SATABİLSEK..."

"Borçları devletin ödemesini doğru bulmuyorum, yedi yetimin hakkı buralara verilmemeli ve marka değerini daha yukarılara çekebilirsek bunu çözebiliriz. 100 milyon euroya 1 futbolcu satabilse Beşiktaş borcunun yarısını öder devletin kapısına gitmez. Biz 80 milyon euro bonservis geliri elde ettik bu Beşiktaş'ın tarihinde yok."

"BİZİM ÇOCUKLARIMIZ SPOR YAPABİLECEK İMKANLARA SAHİP DEĞİLLER."

"Türkiye eskiden köy kasaba toplumuydu artık şehir toplumu. Türkiye nüfusunun %57'si şehirlerde yaşıyor Biz eskiden sokaklarda oynardık ama artık sokak yok, herkes evinde telefonun başında. İnsanları sokağa çıkartabileceğiniz tek şey spor, bizim binlerce arkadaşımız var ama yeni nesil evde bilgisayarda çok bilgili ama sıfır tecrübeye sahip.

Bizim çocuklarımız spor yapabilecek imkanlara sahip değiller, okuldan gelip spora gitmesi çok zor bu sebeple kimse yapmıyor ve sporcu çıkmıyor. Sadece futbolda değil, basketbol, voleybol, hentbol hepsinde böyle. Bizim sporu okullara götürmemiz lazım. Büyük büyük stadlar yapıyorsunuz bu sebeple kimse stadlara gitmiyor."

"ÜLKE PROGRAMI OLMASI LAZIM"

"Altyapıya yatırım yapılmıyor, hocalara değer verilmiyor. Bu cümleler boş, bununla ilgili bir ülke programı olması lazım. Büyük kulüpler okullarla beraber hareket edip birşeyler yapabilirler. Avrupa'da şehir merkezinde fazla kişi yoktur herkes banliyölerde yaşar ve oralarda sporunu yapar insanlar."

"BAZI AMATÖR ŞUBELERİ KAPATACAĞIZ"

"Bu stadlar bizim değil ülkenin stadı, bu kulüpler ülkenin kulübü ve Beşiktaş'ta halkın takımı. Ocak ayında şu havaya bakın cennet bir ülkede yaşıyoruz."

"Biz amatör şubeleri artık finanse edemiyoruz, kim bu işe girdiyse altında eziliyorlar. Ben tıpkı siyasi partiler gibi anketler yaptırıyorum. İnsanların %70'i futbolla ilgileniyorlar, sonra basketbolla ilgeliniyorlar. Biz futbola, basketbola seyirci bulmak sıkıntı yaşıyoruz. Belediyeler kamu kaynaklarıyla bir şeyler yapıyor biz ise her şeyini kendimiz ödüyoruz.Böyle olunca da batma noktasına geliyoruz. Ciddi söylüyorum biz bazı şubeleri kapatacağız."