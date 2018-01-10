Menajeri açıkladı! Giroud Beşiktaş'a...
Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Olivier Giroud konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Arsenalli yıldızın menajeri, Fransız basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun Beşiktaş'a olası transferi hakkında konuştu.
Fransız santrforun menajeri Michael Manuello ise Le Figaro gazetesine verdiği demeçte oyuncusunun transfer süreciyle ilgili konuşurken Siyah Beyazlılar'ı üzecek açıklamalarda bulundu.
Manuello, Giroud'nun Beşiktaş'a gidip gitmeyeceğiyle ilgili soruya "Açıkçası Giroud, ne Beşiktaş ne de Çin kulüplerinin teklifleriyle ilgileniyor." yanıtını verdi. 31 yaşındaki oyuncunun menajeri, "Giroud henüz emeklilik yaşına gelmiş değil. Bu yüzden öncelikli olarak parayı düşünmüyor." ifadelerini kullandı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:43
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Dinamo Joao Pereira
Toplam 1
Yorum
TOKATLI son yıllarda trabzonu gelip parasını hak eden nadir topçulardansın
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 3
Yorum
Fatih Paramıza yazıkkk takımdan gönderilmesi gerekenlerin başında geliyor.Aldığı paranın %1 ini bile hak etmiyor.Hiç bir faydasıda olmayacak.
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Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 13
Yorum
BJKLİ tabi ki tokalaşacaklar.İkisi de gurursuz.İkisi de amaçlarına ulaşarak türk milli takımını mahvettiler...
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