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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Menajeri açıkladı! Giroud Beşiktaş'a...

    Menajeri açıkladı! Giroud Beşiktaş'a...

    Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Arsenalli yıldızın menajeri, Fransız basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun Beşiktaş'a olası transferi hakkında konuştu.

    ile olan sözleşmesi 2019'un haziran ayında sona erecek 'nun adı bir süredir Beşiktaş ile birlikte anılıyordu.

    Fransız santrforun menajeri Michael Manuello ise gazetesine verdiği demeçte oyuncusunun transfer süreciyle ilgili konuşurken Siyah Beyazlılar'ı üzecek açıklamalarda bulundu.

    Manuello, Giroud'nun Beşiktaş'a gidip gitmeyeceğiyle ilgili soruya "Açıkçası Giroud, ne Beşiktaş ne de kulüplerinin teklifleriyle ilgileniyor." yanıtını verdi. 31 yaşındaki oyuncunun menajeri, "Giroud henüz emeklilik yaşına gelmiş değil. Bu yüzden öncelikli olarak parayı düşünmüyor." ifadelerini kullandı.



    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:43
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