Quaresma'ya servet önerdiler
Beşiktaş'ın önemli yıldızlarından Ricardo Quaresma'ya Çin kulüplerinden teklif yağıyor.
Bu sezon Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan ve disiplinsiz hareketlerinden dolayı zaman zaman eleştirilen Ricardo Quaresma'ya ciddi teklifler gelmeye başladı. Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Portekizli yıldız için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
QUARESMA İÇİN SERVET VERDİLER
Portekizli yıldız için Beşiktaş'a 15 milyon vermeye hazır olan Çin kulübü, Qauresma'ya da senelik 7 milyon Euro teklifte bulunduğu iddia edildi.
PORTEKİZLİ AYRILMAK İSTEMİYOR
Yönetim gelen teklife sıcak bakarken, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Ricardo Quaresma ise Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediği belirtildi.
Siyah beyazlı forma ile bu sezon 23 karşılaşmaya çıkan Quaresma 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:42
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Dinamo Joao Pereira
Toplam 1
Yorum
TOKATLI son yıllarda trabzonu gelip parasını hak eden nadir topçulardansın
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 3
Yorum
Fatih Paramıza yazıkkk takımdan gönderilmesi gerekenlerin başında geliyor.Aldığı paranın %1 ini bile hak etmiyor.Hiç bir faydasıda olmayacak.
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Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 13
Yorum
BJKLİ tabi ki tokalaşacaklar.İkisi de gurursuz.İkisi de amaçlarına ulaşarak türk milli takımını mahvettiler...
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