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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Quaresma'ya servet önerdiler

    Quaresma'ya servet önerdiler

    'ın önemli yıldızlarından 'ya kulüplerinden teklif yağıyor.

    Bu sezon 'ta beklentilerin altında kalan ve disiplinsiz hareketlerinden dolayı zaman zaman eleştirilen 'ya ciddi teklifler gelmeye başladı. Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

    QUARESMA İÇİN SERVET VERDİLER
    Portekizli yıldız için Beşiktaş'a 15 milyon vermeye hazır olan kulübü, Qauresma'ya da senelik 7 milyon Euro teklifte bulunduğu iddia edildi.

    PORTEKİZLİ AYRILMAK İSTEMİYOR
    Yönetim gelen teklife sıcak bakarken, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Ricardo Quaresma ise Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediği belirtildi.

    Siyah beyazlı forma ile bu sezon 23 karşılaşmaya çıkan Quaresma 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:42
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