Quaresma'ya servet önerdiler

Bu sezon Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan ve disiplinsiz hareketlerinden dolayı zaman zaman eleştirilen Ricardo Quaresma'ya ciddi teklifler gelmeye başladı. Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Portekizli yıldız için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

QUARESMA İÇİN SERVET VERDİLER

Portekizli yıldız için Beşiktaş'a 15 milyon vermeye hazır olan Çin kulübü, Qauresma'ya da senelik 7 milyon Euro teklifte bulunduğu iddia edildi.

PORTEKİZLİ AYRILMAK İSTEMİYOR

Yönetim gelen teklife sıcak bakarken, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Ricardo Quaresma ise Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediği belirtildi.



Siyah beyazlı forma ile bu sezon 23 karşılaşmaya çıkan Quaresma 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.