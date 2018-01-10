Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi
Alman ekibi Bayer Leverkusen, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Tolgay Arslan için 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Bu öneriyi geri çeviren yönetim, 27 yaşındaki futbolcunun değerini 18 milyon Euro olarak belirledi.
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, bu sezon sergilediği etkili performansla transfer gündeminin önemli isimlerinden biri haline geldi.
Yıldız oyuncuya son olarak Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen talip olmuştu. Almanya temsilcisinin 7 milyon Euro'luk teklifine Beşiktaş'tan olumsuz yanıt geldiği öğrenildi.
Başkan Fikret Orman'ın, yıldız futbolcu için kapıyı 18 milyon Euro'dan açtığı, Bundesliga ekibinin ise bu bedeli fazla bulduğu ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin tıkandığı ifade edildi.
450 BİN EURO'YA ALINDI
27 yaşındaki futbolcu, 3 yıl önce Hamburg'tan 450 bin Euro (2 milyon TL) karşılığında siyah-beyazlı ekibie kazandırılmıştı. Beşiktaş'ta 4 sezonda 95 maça çıkan Tolgay Arslan, takımına 2 gollük katkı sağlamıştı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:02
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Ödemeler için Cenk'ten gelecek para bekleniyorsa!..
Toplam 11
Yorum
sek kimse borç ödemiyor sadece harcıyor harcarken kazanıyor buna para aklamak denir
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Ödemeler için Cenk'ten gelecek para bekleniyorsa!..
Toplam 11
Yorum
yek bu gelirle bu borcu nasıl artırıyorlar helal olsun
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Ödemeler için Cenk'ten gelecek para bekleniyorsa!..
Toplam 11
Yorum
sek beyler kimse klübü babasının hayrına yönetmiyor kazançlarda euro ve euronun faizi düşük
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