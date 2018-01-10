Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, bu sezon sergilediği etkili performansla transfer gündeminin önemli isimlerinden biri haline geldi.

Yıldız oyuncuya son olarak Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen talip olmuştu. Almanya temsilcisinin 7 milyon Euro'luk teklifine Beşiktaş'tan olumsuz yanıt geldiği öğrenildi.

Başkan Fikret Orman'ın, yıldız futbolcu için kapıyı 18 milyon Euro'dan açtığı, Bundesliga ekibinin ise bu bedeli fazla bulduğu ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin tıkandığı ifade edildi.

450 BİN EURO'YA ALINDI

27 yaşındaki futbolcu, 3 yıl önce Hamburg'tan 450 bin Euro (2 milyon TL) karşılığında siyah-beyazlı ekibie kazandırılmıştı. Beşiktaş'ta 4 sezonda 95 maça çıkan Tolgay Arslan, takımına 2 gollük katkı sağlamıştı.