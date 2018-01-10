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    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , Tolgay'ın değerini belirledi

    Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi

    Alman ekibi , 'ın yıldız futbolcusu için 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Bu öneriyi geri çeviren yönetim, 27 yaşındaki futbolcunun değerini 18 milyon Euro olarak belirledi.

    'ın başarılı orta saha oyuncusu , bu sezon sergilediği etkili performansla gündeminin önemli isimlerinden biri haline geldi.

    Yıldız oyuncuya son olarak Bundesliga ekibi talip olmuştu. temsilcisinin 7 milyon Euro'luk teklifine Beşiktaş'tan olumsuz yanıt geldiği öğrenildi.

    Başkan 'ın, yıldız futbolcu için kapıyı 18 milyon Euro'dan açtığı, Bundesliga ekibinin ise bu bedeli fazla bulduğu ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin tıkandığı ifade edildi.

    450 BİN EURO'YA ALINDI
    27 yaşındaki futbolcu, 3 yıl önce Hamburg'tan 450 bin Euro (2 milyon TL) karşılığında siyah-beyazlı ekibie kazandırılmıştı. Beşiktaş'ta 4 sezonda 95 maça çıkan Tolgay Arslan, takımına 2 gollük katkı sağlamıştı.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:02
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