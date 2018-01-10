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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Larin transferinde flaş gelişme!

    Larin transferinde flaş gelişme!

    'ın etmek istediği Kanadalı santrfor 'de bonservis sorunu ortaya çıktı.

    'u astronomik bir fiyata Everton'a satan ve yerine takviye için arayışlarını sürdüren 'ın planı belli oldu. 'ın tavsiyesi üzerine ABD MLS Ligi'nde 'de forma giyen Kanadalı ile ilgilenen siyah-beyazlı yönetim bu oyuncu için izleyeceği politikasını belirledi.

    Gazete Habertürk'ün haberine göre Orlando'nun 22 yaşındaki oyuncusu için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı daha sonra 1 milyon Euro indirime gittiği ancak başkan 'ın bu paralara asla bu transferi yapmayacağını karşı tarafa bildirdiği öğrenildi. Larin için pazarlıkların sürdüğü ve Beşiktaş'ın taksitler halinde olmak üzere en fazla 3,5 milyon Euro verebileceklerini Orlando City yetkililerine ilettikleri kaydedildi.

    "1,5 MİLYON EURO'YA 'EVET' DEDİ"
    Cyle Larin ise Beşiktaş'ta oynamayı çok istediği için para konusunda sıkıntı çıkarmayacağını Siyah-Beyazlı yöneticilere iletti. Atiba'nın önerisinin yanı sıra deneyimli futbolcu ile birlikte oynayabilmek adına kendisine önerilen 1,5 milyon Euro'ya "Evet" dediği belirtildi. Oyuncu ile el sıkışan Beşiktaş, bonservis sorununu çözer çözmez Larin 'a getirtip imza attıracak.

    LARIN KİMDİR?

    Doğum tarihi: 17 Nisan 1995
    Doğduğu yer: Brampton, Ontario ()
    Boy: 1,88 m
    Uyruk: Kanada / Jamaika
    Mevki: Forvet - Santrfor
    Ayak: Sağ ayak
    Güncel piyasa değeri: 3,50 milyon €
    Performans: 89 maç 44 gol 8 asist

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:42
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