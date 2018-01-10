Larin transferinde flaş gelişme!
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Kanadalı santrfor Cyle Larin'de bonservis sorunu ortaya çıktı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Orlando'nun 22 yaşındaki oyuncusu için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı daha sonra 1 milyon Euro indirime gittiği ancak başkan Fikret Orman'ın bu paralara asla bu transferi yapmayacağını karşı tarafa bildirdiği öğrenildi. Larin için pazarlıkların sürdüğü ve Beşiktaş'ın taksitler halinde olmak üzere en fazla 3,5 milyon Euro verebileceklerini Orlando City yetkililerine ilettikleri kaydedildi.
"1,5 MİLYON EURO'YA 'EVET' DEDİ"
Cyle Larin ise Beşiktaş'ta oynamayı çok istediği için para konusunda sıkıntı çıkarmayacağını Siyah-Beyazlı yöneticilere iletti. Atiba'nın önerisinin yanı sıra deneyimli futbolcu ile birlikte oynayabilmek adına kendisine önerilen 1,5 milyon Euro'ya "Evet" dediği belirtildi. Oyuncu ile el sıkışan Beşiktaş, bonservis sorununu çözer çözmez Larin İstanbul'a getirtip imza attıracak.
LARIN KİMDİR?
Doğum tarihi: 17 Nisan 1995
Doğduğu yer: Brampton, Ontario (Kanada)
Boy: 1,88 m
Uyruk: Kanada / Jamaika
Mevki: Forvet - Santrfor
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 3,50 milyon €
Performans: 89 maç 44 gol 8 asist
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:42
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Ödemeler için Cenk'ten gelecek para bekleniyorsa!..
Toplam 11
Yorum
sek kimse borç ödemiyor sadece harcıyor harcarken kazanıyor buna para aklamak denir
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Ödemeler için Cenk'ten gelecek para bekleniyorsa!..
Toplam 11
Yorum
yek bu gelirle bu borcu nasıl artırıyorlar helal olsun
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Ödemeler için Cenk'ten gelecek para bekleniyorsa!..
Toplam 11
Yorum
sek beyler kimse klübü babasının hayrına yönetmiyor kazançlarda euro ve euronun faizi düşük
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