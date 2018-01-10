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HEPSİ
    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Tosic'e kancası

    Tosic'e Fransa kancası

    Tosic için Fransızlar ’ın kapısını çaldı. Yönetimin Sırp yıldız için vereceği karar merakla bekleniyor...

    'ın Sırp yıldızı 'e Fransız kancası... 'u Everton'a satan 'ın savunmadaki yıldızı Tosic'e talip çıktı. Beşiktaş'a sol bek olarak edilen ancak stoper bölgesindeki performansıyla yıldızlaşan Dusko Tosic'e Fransız ekiplerinden Bordeaux ve St.Etienne talip oldu.

    PEPE'YLE ÇOK İYİ ANLAŞMIŞTI
    Sezonun ilk yarısında ile birlikte iyi bir tandem oluşturan Tosic'in, Vida'nın da gelmesiyle birlikte durumu belirsizliğini korurken Bordeaux ve , Sırp savunma oyuncusunu transfer etmek istiyor.

    SÜRPRİZ GELİŞMELER OLABİLİR
    Beşiktaş Başkanı Tosic'i takımda tutma isteğini belirtmesine rağmen yapılacak tekliften sonra durumun değişebileceği öğrenildi. Beşiktaş'ın Tosic'i 10 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmediği öne sürülürken bu konuda bu hafta sürpriz gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

    TOSİC İÇİN GÖZLER YÖNETİMDE
    Beşiktaş Yönetimi Tosic için yapılacak olan teklifi masaya yatıracak. Son kararı Orman verecek. (Takvim)
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:15
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