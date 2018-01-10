Tosic'e Fransa kancası
Tosic için Fransızlar Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Yönetimin Sırp yıldız için vereceği karar merakla bekleniyor...
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic'e Fransız kancası... Cenk Tosun'u Everton'a satan Kartal'ın savunmadaki yıldızı Tosic'e talip çıktı. Beşiktaş'a sol bek olarak transfer edilen ancak stoper bölgesindeki performansıyla yıldızlaşan Dusko Tosic'e Fransız ekiplerinden Bordeaux ve St.Etienne talip oldu.
PEPE'YLE ÇOK İYİ ANLAŞMIŞTI
Sezonun ilk yarısında Pepe ile birlikte iyi bir tandem oluşturan Tosic'in, Vida'nın da gelmesiyle birlikte durumu belirsizliğini korurken Bordeaux ve Saint Etienne, Sırp savunma oyuncusunu transfer etmek istiyor.
SÜRPRİZ GELİŞMELER OLABİLİR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Tosic'i takımda tutma isteğini belirtmesine rağmen yapılacak tekliften sonra durumun değişebileceği öğrenildi. Beşiktaş'ın Tosic'i 10 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmediği öne sürülürken bu konuda bu hafta sürpriz gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
TOSİC İÇİN GÖZLER YÖNETİMDE
Beşiktaş Yönetimi Tosic için yapılacak olan teklifi masaya yatıracak. Son kararı Orman verecek. (Takvim)
PEPE'YLE ÇOK İYİ ANLAŞMIŞTI
Sezonun ilk yarısında Pepe ile birlikte iyi bir tandem oluşturan Tosic'in, Vida'nın da gelmesiyle birlikte durumu belirsizliğini korurken Bordeaux ve Saint Etienne, Sırp savunma oyuncusunu transfer etmek istiyor.
SÜRPRİZ GELİŞMELER OLABİLİR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Tosic'i takımda tutma isteğini belirtmesine rağmen yapılacak tekliften sonra durumun değişebileceği öğrenildi. Beşiktaş'ın Tosic'i 10 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmediği öne sürülürken bu konuda bu hafta sürpriz gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
TOSİC İÇİN GÖZLER YÖNETİMDE
Beşiktaş Yönetimi Tosic için yapılacak olan teklifi masaya yatıracak. Son kararı Orman verecek. (Takvim)
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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