Beşiktaş'ta forvete alternatif isim
Beşiktaş, Larin’in transferini beklemeye alırken Sporting Lizbon’da oynayan Seydou Doumbia için görüşmelere başladı
İLK GÖRÜŞME
Sporting Lizbon'da başarılı bir sezon geçiren Fildişili futbolcu için Portekiz kulübüyle bir görüşme yapıldığı ortaya çıktı. Sporting'in 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Fildişili oyuncuyu ancak bonservisiyle vermeyi düşündüğü öne sürüldü.
BU SEZON 7 GOL ATTI
Sporting Lizbon'da ilk sezonunu geçiren Fildişili futbolcu bu sezon 15 resmi karşılaşmada fileleri 7 kez havalandırdı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:52
-
Para yoksa almayın
Toplam 2
Yorum
keşiş bir gün önce aykut hoca konuştu hiç bir siyasiden bahsettimi bu çok tehlikeli ya ama haklı 6 puan geride bi şey yapmak lazım
-
Ünal Aysal'dan Fatih Terim yorumu
Toplam 13
Yorum
göz gs yi satıp giden adam,lobileri sayesinde şimdi kurtarıcı oldu,yazıklar olsun.
-
Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 4
Yorum
adalet Sen kim genç oyuncu kim.Sen önce oyun anlamında kendini yetiştir.
Beşiktaş'ta forvete alternatif isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.