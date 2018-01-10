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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    'ta forvete alternatif isim

    Beşiktaş'ta forvete alternatif isim

    , Larin’in transferini beklemeye alırken ’da oynayan için görüşmelere başladı

    forvet arayışlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim prensip anlaşmasına vardığı Larin'in transferini daha tecrübeli bir golcü bulmak için şimdilik beklemeye aldı. Yönetimin rotayı bu kez Doumbia'ya çevirdiği öğrenildi.

    İLK GÖRÜŞME
    'da başarılı bir sezon geçiren Fildişili futbolcu için Portekiz kulübüyle bir görüşme yapıldığı ortaya çıktı. Sporting'in 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Fildişili oyuncuyu ancak bonservisiyle vermeyi düşündüğü öne sürüldü.

    BU SEZON 7 GOL ATTI
    Sporting Lizbon'da ilk sezonunu geçiren Fildişili futbolcu bu sezon 15 resmi karşılaşmada fileleri 7 kez havalandırdı.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:52
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