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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Gaziantep'ten Cenk açıklaması

    Gaziantep'ten Cenk açıklaması

    , eski oyuncuları 'un kırmızı-siyahlı kulübe 4 milyon lira bağış yaptığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında eski oyuncuları 'un 'a 4 milyon lira bağış yaptığı yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:

    "Bu yönde gerçeği yansıtmayan haberler yer almaktadır. Ayrıca son 1-2 aylık dönem içerisinde kulübümüze herhangi bir para girişi olmamıştır. Taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun bu yönde yanıltıcı haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:39
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