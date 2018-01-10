Gaziantep'ten Cenk açıklaması
Gaziantepspor, eski oyuncuları Cenk Tosun'un kırmızı-siyahlı kulübe 4 milyon lira bağış yaptığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında eski oyuncuları Cenk Tosun'un Gaziantepspor'a 4 milyon lira bağış yaptığı yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Bu yönde gerçeği yansıtmayan haberler yer almaktadır. Ayrıca son 1-2 aylık dönem içerisinde kulübümüze herhangi bir para girişi olmamıştır. Taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun bu yönde yanıltıcı haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:39
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Para yoksa almayın
Toplam 2
Yorum
keşiş bir gün önce aykut hoca konuştu hiç bir siyasiden bahsettimi bu çok tehlikeli ya ama haklı 6 puan geride bi şey yapmak lazım
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Ünal Aysal'dan Fatih Terim yorumu
Toplam 13
Yorum
göz gs yi satıp giden adam,lobileri sayesinde şimdi kurtarıcı oldu,yazıklar olsun.
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 4
Yorum
adalet Sen kim genç oyuncu kim.Sen önce oyun anlamında kendini yetiştir.
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