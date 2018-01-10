“Boluspor’un hedefi şampiyonluk”
Devre arasında Antalya’da kampta bulunan Boluspor’da İshak Çakmak, Boluspor’un hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleyerek, “Bizim şampiyonluk hedefinden şaşma gibi bir durumumuz yok. Umarım sezon sonunda hak ettiğimiz yerde oluruz” diye konuştu.
"BU TAKIM BÜYÜK HEDEFLERLE KURULDU"
Sezon başında TFF 1. Ligde çıkmaya oynayan 6-7 takımdan biri olduklarını söyleyen İshak Çakmak, "Büyük hedeflerle kuruldu bu takım. Ama lige çok kötü başladık ve sonucunda da hoca değişikliği oldu. Sait Karafırtınalar hocamız geldi. Onunla takım ayrı bir havaya girdi. Arka arkaya iyi sonuçlar aldık. Takım halinde bu kötü gidişin altından kalkmayı bildik. Çıkış yakaladık ve umarım bu çıkışımızı ikince devre sürdürebiliriz" ifadelerini kullandı.
"BOLUSPOR'UN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK"
Boluspor'un bu seneki hedefinin şampiyonluk olduğunu anlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Başka takımların hedefi ilk 2'dir. Bizim şampiyonluk hedefinden şaşma gibi bir durumumuz yok. Umarım sezon sonunda hak ettiğimiz yerde oluruz" şeklinde konuştu.
"UMARIM 30 MAÇIN ALTINA İNMEM"
Konyaşekerspor'dan Konyaspor'a geldiğini hatırlatan İshak Çakmak, "Her sene 30 maçın altına inmiyorum. Konya'da güzel günlerim geçti. Her zaman çalışırım mücadeleden kaçmam. Umarım futbol hayatım boyunca 30 maçın altına inmemeye çalışırım" dedi.
"ÖNEMLİ OLAN BENİM SAVUNMA YÖNÜM"
Skora katkıdan ziyade önemli olanın savunma yönü olduğunu söyleyen Çakmak, " Daha önce birlikte çalıştığım hocalar oynadığım mevkide alanı boşaltmamı istiyorlardı. Her hocanın farklı bir yoğurt yiyişi var. Şuan ki hocamız benden hem ofansif, hem defansif olmamı istiyor. Bundan dolayı yeri geldiğinde golde atıyorum, golde attırıyorum. İnşallah elimden geldiğince gol sayılarımı yukarı arttıracağım" diye belirtti.
"BENİ İSTEYEN KULÜPLER VAR"
Kendisin isteyen kulüpler olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Menajerlerim aracılığıyla teklifler geliyor. Ama kulübe resmi teklif yok. Amacım Boluspor'u lige çıkarmak ve uzun yıllar burada kalıp bu forma altında mücadele etmek" diye konuştu.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:43
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Güle güle Van Persie
Toplam 9
Yorum
türk haram kızım olsun aziz yıldırım yaktı feneri artık git persien le
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Güle güle Van Persie
Toplam 9
Yorum
hakan moussa sow un eski hali gibi sag sol kanat oynayan delici bitirici bir adam alınmalı bu takıma.Yoksa işimiz zor.
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Güle güle Van Persie
Toplam 9
Yorum
umut aziz yıldırımın klüpte yarattıgı tahribatı ondan sonra gelecek olan başkan tamir edebilirmi acaba?
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