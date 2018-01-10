Altınordu'nun kaptanları 2018'den umutlu
TFF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Altınordu’nun kaptanları Serkan Göksu ve Uğur Arslan Kuru, “2018 bizim yılımız olacak” dedi.
Birinci kaptan Serkan Göksu, ligde ilk yarıyı beklentinin bir adım uzağında bitirdiklerini belirterek, "Beklemediğimiz maçlarda puan kayıpları yaşadık. Buna, yıllardır çok iyi yaptığımız takım savunmasında bu kez açıklar vermemiz neden oldu. Fakat yaşadığımız her şeyden ders alık. Hasan Hatipoğlu'nun aramıza atılması savunma organizasyonunu yeniden kurgulamamız açısından çok iyi oldu. Üç sezonda 2 kez kaçırdığımız Play-off'u bu kez yakalayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
Antalya kampının yoğun ve çok iyi bir şekilde geçtiğini ifade eden Uğur Arslan Kuru ise şunları söyledi:
"Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bursaspor karşılaşmasında bunun ilk izlenimlerini verdik. İlk yarıda tecrübesizlik, sakat oyuncularımızın fazla oluşu ve 2-3 maçta da hedeflediğimiz puana ulaşamayınca Play-off barajı dışında kaldık. Artık tüm bu süreç geride kaldı. 2018'de herkese bambaşka bir Altınordu izlettirip Play-off hedefine ulaşacağız."
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:31
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Dinamo Joao Pereira
Toplam 1
Yorum
TOKATLI son yıllarda trabzonu gelip parasını hak eden nadir topçulardansın
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 3
Yorum
Fatih Paramıza yazıkkk takımdan gönderilmesi gerekenlerin başında geliyor.Aldığı paranın %1 ini bile hak etmiyor.Hiç bir faydasıda olmayacak.
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Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 13
Yorum
BJKLİ tabi ki tokalaşacaklar.İkisi de gurursuz.İkisi de amaçlarına ulaşarak türk milli takımını mahvettiler...
Altınordu'nun kaptanları 2018'den umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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