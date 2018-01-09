Yeni takım arkadaşından Cenk'e övgüler

Premier Lig ekibi Everton'a imza atan Cenk Tosun'un yeni takım arkadaşı Gylfi Sigurdsson, milli futbolcuya övgü golu sözler sarf etti.

İzlandalı futbolcu, Cenk Tosun'un Everton'a gelerek doğru bir karar verdiğini ve takıma yetenekleriyle çok şey katacağını söyledi.







Sigurdsson, Cenk'e karşı daha önce milli maçlarda 3 kez forma giydiğini hatırlatırken "Türk Milli Takımı'ndaki performansını herkes biliyor. Çok kaliteli bir golcü. Kulübü için de milli takımındaki kadar iyi oynayacağını umuyorum' dedi.

İzlanda formasıyla, Türkiye'ye karşı oynadığı mücadelelerde Cenk Tosun'un oyununu canlı olarak gördüğünü söyleyen Sigurdsson, 'Onun iyi bir futbolcu oludğunu biliyorum. Takıma çok çabuk uyum sağlayıp goller atacağına inanıyorum' şeklinde konuştı.



