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    09 Ocak 2018, Salı
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    Yeni takım arkadaşından Cenk'e övgüler

    Yeni takım arkadaşından Cenk'e övgüler

    'tan rekor bir ücretle Everton'a transfer olan 'un yeni takım arkadaşı 'dan övgüler...

    ekibi Everton'a imza atan 'un yeni takım arkadaşı , milli futbolcuya övgü golu sözler sarf etti.

    İzlandalı futbolcu, Cenk Tosun'un Everton'a gelerek doğru bir karar verdiğini ve takıma yetenekleriyle çok şey katacağını söyledi.



    Sigurdsson, Cenk'e karşı daha önce milli maçlarda 3 kez forma giydiğini hatırlatırken "'ndaki performansını herkes biliyor. Çok kaliteli bir golcü. Kulübü için de milli takımındaki kadar iyi oynayacağını umuyorum' dedi.

    İzlanda formasıyla, 'ye karşı oynadığı mücadelelerde Cenk Tosun'un oyununu canlı olarak gördüğünü söyleyen Sigurdsson, 'Onun iyi bir futbolcu oludğunu biliyorum. Takıma çok çabuk uyum sağlayıp goller atacağına inanıyorum' şeklinde konuştı.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:32
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