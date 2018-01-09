Yeni takım arkadaşından Cenk'e övgüler
Beşiktaş'tan rekor bir ücretle Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yeni takım arkadaşı Gylfi Sigurdsson'dan övgüler...
Premier Lig ekibi Everton'a imza atan Cenk Tosun'un yeni takım arkadaşı Gylfi Sigurdsson, milli futbolcuya övgü golu sözler sarf etti.
İzlandalı futbolcu, Cenk Tosun'un Everton'a gelerek doğru bir karar verdiğini ve takıma yetenekleriyle çok şey katacağını söyledi.
Sigurdsson, Cenk'e karşı daha önce milli maçlarda 3 kez forma giydiğini hatırlatırken "Türk Milli Takımı'ndaki performansını herkes biliyor. Çok kaliteli bir golcü. Kulübü için de milli takımındaki kadar iyi oynayacağını umuyorum' dedi.
İzlanda formasıyla, Türkiye'ye karşı oynadığı mücadelelerde Cenk Tosun'un oyununu canlı olarak gördüğünü söyleyen Sigurdsson, 'Onun iyi bir futbolcu oludğunu biliyorum. Takıma çok çabuk uyum sağlayıp goller atacağına inanıyorum' şeklinde konuştı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:32
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Sürpriz takas! Latovlevici...
Toplam 1
Yorum
Aslan BU TAKAS COK IYI OLUR HATTA DONK'DA GIDEBILIR
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Özbek seçim startını veriyor
Toplam 3
Yorum
Aslan FUTBOLDA DERBY VE IYI RAKIPLER KARSISINDA HEZIMETE UGRADIK ,BASKETBOL VE VALEYBOLDA BASARI SIFIR BELKIDE KÜME DÜSECEGIZ NEDEN DURSUN ÖZBEK?
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Arda Turan tam 6 yıl 8 ay 1 gün sonra... İşte o tarih!
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı başakşehir ligteki en büyük rakibimiz bu yıl eğer başakşehir e giderse arda galatasaray taraftarı için biter ve gider kendi bilir
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