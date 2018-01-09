Lösemi ile girdiği savaşı kaybetti...

Honduras Milli Takımı oyuncularında Juan Carlos Garcia, 2015 yılında Tenerife'de kiralık oynarken konulan lösemi teşhisi sonrası tedavilera vakit kaybetmeden başlamıştı. 3 senedir hastalıkla savaşan Garcia'dan bugün kötü haber geldi. 29 yaşındaki oyuncu, lösemiyle girdiği savaşı kaybederek hayata veda etti.

Wigan kulübü acı haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Bu sabah kalbimizi parçalayan çok acı bir haber aldık. Eski futbolcumuz Juan Carlos Garcia'nın hayata gözlerini yumduğunu öğrendik. Bu trajik zamanda kalbimiz ailesinin ve arkadaşlarının yanında…"



