Lösemi ile girdiği savaşı kaybetti...
Son olarak İngiltere'nin Wigan takımında forma giyen Honduraslı Juan Carlos Garcia, lösemi hastalığı ile giriştiği savaşı kaybetti. Hayata gözlerini yuman Garcia, henüz 29 yaşındaydı.
Honduras Milli Takımı oyuncularında Juan Carlos Garcia, 2015 yılında Tenerife'de kiralık oynarken konulan lösemi teşhisi sonrası tedavilera vakit kaybetmeden başlamıştı. 3 senedir hastalıkla savaşan Garcia'dan bugün kötü haber geldi. 29 yaşındaki oyuncu, lösemiyle girdiği savaşı kaybederek hayata veda etti.
Wigan kulübü acı haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu:
"Bu sabah kalbimizi parçalayan çok acı bir haber aldık. Eski futbolcumuz Juan Carlos Garcia'nın hayata gözlerini yumduğunu öğrendik. Bu trajik zamanda kalbimiz ailesinin ve arkadaşlarının yanında…"
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:05
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