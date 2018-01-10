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    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’da 2 imza

    Giresun’da 2 imza
    TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 33 yaşındaki ofansif orta saha Muhammet Reis ve 39 yaşındaki kaleci Ahmet Şahin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, her iki transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:17
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