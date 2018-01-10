Giresun’da 2 imza
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 33 yaşındaki ofansif orta saha Muhammet Reis ve 39 yaşındaki kaleci Ahmet Şahin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, her iki transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Giresun’da 2 imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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