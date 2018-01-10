Giresun’da 2 imza

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 33 yaşındaki ofansif orta saha Muhammet Reis ve 39 yaşındaki kaleci Ahmet Şahin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, her iki transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.