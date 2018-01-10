Kaptana zam sözü
Güney Afrika seyahatine çıkmadan önce Oğuzhan Özyakup'u Umut Güner'e emanet eden Başkan Fikret Orman'ın yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Kaptan siyah-beyazlı formayı 5 yıl daha giymek üzere prensip anlaşmasına varıldı. Orman'ın Oğuzhan'a daha önce verdiği "5 büyük takımdan (Real Madrid, Barcelona, PSG, M.United ve Chelsea) teklif gelirse seni göndereceğim" sözü etkili oldu. Şu anda 1.1 milyon euro'ya oynayan Oğuzhan'a, Babel'in aldığı 2.1 milyon euro'dan fazlası verilecek, ama yılda 4 milyon 350 bin euro verilen Negredo kadar da ödenmeyecek. Rakam tam olarak netleşmese de Oğuzhan'ın bonuslar dahil 3 milyon euro'ya yakın bir rakam kazanacağı ise gelen bilgiler arasında. Bu arada Orman'ın Oğuzhan'ın sözleşmesine serbest kalma bedeli yazdırmayacağı öğrenildi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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