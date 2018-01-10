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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Kaptana zam sözü

    Kaptana zam sözü
    seyahatine çıkmadan önce 'u 'e emanet eden Başkan 'ın yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Kaptan siyah-beyazlı formayı 5 yıl daha giymek üzere prensip anlaşmasına varıldı. Orman'ın Oğuzhan'a daha önce verdiği "5 büyük takımdan (, , , M.United ve ) teklif gelirse seni göndereceğim" sözü etkili oldu. Şu anda 1.1 milyon euro'ya oynayan Oğuzhan'a, Babel'in aldığı 2.1 milyon euro'dan fazlası verilecek, ama yılda 4 milyon 350 bin euro verilen kadar da ödenmeyecek. Rakam tam olarak netleşmese de Oğuzhan'ın bonuslar dahil 3 milyon euro'ya yakın bir rakam kazanacağı ise gelen bilgiler arasında. Bu arada Orman'ın Oğuzhan'ın sözleşmesine serbest kalma bedeli yazdırmayacağı öğrenildi.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
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