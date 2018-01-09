"Türk futbol tarihinin 1 numarası"
A Spor yorumcusu Kemal Belgin, Beşiktaş yönetimi ve Şenol Güneş hakkında övgü dolu sözler söyledi.
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Devler Ligi'nde ilginç istatistik! Barça ve Beşiktaş...
- Şenol Güneş ilk idmanda Vida'yı...
- 2017 yılı UEFA sıralaması
- En değerli 100 genç arasında 4 Türk
- 1000 dakikanın üzerinde 44 yerli!
- Leipzig panteri: Tolga Zengin
- 3 büyüklerde yolcular belli oldu!
- Son 5 yılda ülke puanına en çok katkı yapan takım...
"Türk futbol tarihinin 1 numarası" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.