Kartal ısınıyor
Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını Hollanda ekibi Den Haag ile yaptı 2-2 biten karşılaşmada Kartal’ın gollerini Caner ve Atiba attı, Negredo penaltı kaçırdı
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık karşılaşmasını Den Haag ile yaptı, mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. Gloria Sports Arena'da oynanan maçın ilk yarısında siyah- beyazlılar etkili olamadı. Negredo penaltı kaçırırken, Johnsen'in golleriyle devreyi 2-0 mağlup kapatan Beşiktaş; ikinci yarıda Atiba, Pepe, Tolgay, Quaresma ve Babel'in oyuna dahil olmasıyla hareketlendi. 60'ıncı dakikada Caner Erkin'in şık golüyle farkı bire indiren siyah-beyazlılar, Mustafa Pektemek ve Talisca'nın girmesiyle üstünlüğü iyice ele geçirdi. 72'inci dakikada Atiba'nın attığı gol skora denge getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.
NASIL OYNADILAR
VİDA
Stoper başladı, sağ bekte devam etti. Şenol hoca elindeki jokeri ne kadar kullanabileceğini test etmiş oldu. Bence sonuç olumlu.
MEDEL
Nerede oynarsa oynasın, stoper, orta saha hiç fark etmiyor bildiğin atom karınca. Dinamo gibi çalışıyor. İkinci yarının önemli ismi olur.
CANER
Sadece attığı gol değil, Caner genelde işini iyi yaptı ve ilerigeri çalıştı. Ayrıca golü de muhteşemdi. Adriano ile büyük çekişme yaşayacak.
NEGREDO
Penaltı kaçırdı, gol kaçırdı bunlar için eleştiriyi hak etti fakat Negredo diğer taraftan çok çalıştı ve birçok kez kendi pozisyon yarattı.
QUARESMA
İkinci yarıda girdi. Normalde önüne, arkasına düşen toplara bile dönüp bakmayan Q7, dışarı gideceği kesin topları bile kovaladı.
NASIL OYNADILAR
VİDA
Stoper başladı, sağ bekte devam etti. Şenol hoca elindeki jokeri ne kadar kullanabileceğini test etmiş oldu. Bence sonuç olumlu.
MEDEL
Nerede oynarsa oynasın, stoper, orta saha hiç fark etmiyor bildiğin atom karınca. Dinamo gibi çalışıyor. İkinci yarının önemli ismi olur.
CANER
Sadece attığı gol değil, Caner genelde işini iyi yaptı ve ilerigeri çalıştı. Ayrıca golü de muhteşemdi. Adriano ile büyük çekişme yaşayacak.
NEGREDO
Penaltı kaçırdı, gol kaçırdı bunlar için eleştiriyi hak etti fakat Negredo diğer taraftan çok çalıştı ve birçok kez kendi pozisyon yarattı.
QUARESMA
İkinci yarıda girdi. Normalde önüne, arkasına düşen toplara bile dönüp bakmayan Q7, dışarı gideceği kesin topları bile kovaladı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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