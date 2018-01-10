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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Kartal ısınıyor

    Kartal ısınıyor

    , Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını Hollanda ekibi Den Haag ile yaptı 2-2 biten karşılaşmada Kartal’ın gollerini Caner ve Atiba attı, Negredo penaltı kaçırdı

    İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren , ilk hazırlık karşılaşmasını Den Haag ile yaptı, mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. Gloria Sports Arena'da oynanan maçın ilk yarısında siyah- beyazlılar etkili olamadı. Negredo penaltı kaçırırken, Johnsen'in golleriyle devreyi 2-0 mağlup kapatan Beşiktaş; ikinci yarıda Atiba, Pepe, Tolgay, Quaresma ve Babel'in oyuna dahil olmasıyla hareketlendi. 60'ıncı dakikada Caner Erkin'in şık golüyle farkı bire indiren siyah-beyazlılar, Mustafa Pektemek ve Talisca'nın girmesiyle üstünlüğü iyice ele geçirdi. 72'inci dakikada Atiba'nın attığı gol skora denge getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

    NASIL OYNADILAR

    VİDA
    Stoper başladı, sağ bekte devam etti. Şenol hoca elindeki jokeri ne kadar kullanabileceğini test etmiş oldu. Bence sonuç olumlu.

    MEDEL
    Nerede oynarsa oynasın, stoper, orta saha hiç fark etmiyor bildiğin atom karınca. Dinamo gibi çalışıyor. İkinci yarının önemli ismi olur.

    CANER
    Sadece attığı gol değil, Caner genelde işini iyi yaptı ve ilerigeri çalıştı. Ayrıca golü de muhteşemdi. Adriano ile büyük çekişme yaşayacak.

    NEGREDO
    Penaltı kaçırdı, gol kaçırdı bunlar için eleştiriyi hak etti fakat Negredo diğer taraftan çok çalıştı ve birçok kez kendi pozisyon yarattı.

    QUARESMA
    İkinci yarıda girdi. Normalde önüne, arkasına düşen toplara bile dönüp bakmayan Q7, dışarı gideceği kesin topları bile kovaladı.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:48
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