Para yoksa almayın
"Başkana diyorum ki, oyuncumun parasını ödeyemiyorsan oyuncu alma. Oynayan oyuncunun morali neden bozulsun ki"
"Cenk'in neden gittiğini biliyorum. Hangi hoca iyi oyuncusunu bırakır. Sezon başında ben de gidiyordum ama hala buradayım"
"Transferi teknik olarak ben yapıyorum. Başkan ve yönetimin üzerine asla çıkmam. Son karar onların, ama susmasını bilirim"
"Eskiden Avrupa maçlarında santrayı geçemezdik, şimdi durum değişti. Mesleğe yatırım yapılmalı, ilişkilere yatırım yapmayın!"
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antrenörler Birliği'nin eski etkisinin kalmadığını söyledi. Kendi oyunculuk döneminde bir antrenör, bir malzemeci ve bir masörün yettiğini söyleyen Güneş, "Şimdi durum değişti. Biz eksikleri konuştuğumuz için çok takılıyoruz. Ama bugün büyük bir gelişme var. O günden bugüne kadar çok şikayet ettiğimiz noktalar oluyor ama başarı geldikçe daha çok istiyoruz ancak bazen eleştiri yerine hakarete varan durumlar oluyor" dedi. Güneş şöyle devam etti:
ŞİKAYETÇİ OLMAYIN
"BÜTÜN yöneticileri yanlış ya da doğru etkileyen bizleriz. Burada şikayetçi olmamak gerekiyor. Bugünkü Kulüpler Birliği yöneticilerden oluşuyor. Kulüpler Birliği'nden çok kulübün kendisi olmalı. X kulüpten bir başkan ya da yönetici, o dönemde görevdeyken, seninle ilgili karar veriyor ama sonrasında yöneticiliği bitince herhangi bir etkisi kalmıyor. Yetki, sorumluluk alma konusunda kulüp içinde hocalar arasındaki ilişkiler çok önemli. Mesleğe yatırım yapın, ilişkilere yatırım yapmayın. Trabzonspor'da Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı hocamla çalıştım. 2 hocadan ne aldığım önemlidir."
Şenol Güneş, seminere Portekizli yıldız Pepe ile birlikte katıldı.
MAHALLEDE GİBİYİM
"BİZ yöneticiyiz, aynı zamanda da yönetileniz. Başkan ve yönetimin üzerine asla çıkmam ama konuşmalarımda etkilerim. Ancak son karar onlarındır ve susmasını bilirim. Transferi teknik olarak ben yapıyorum. Cenk'in neden gittiğini ben biliyorum. Hangi hoca iyi oyuncusunu bırakır. Çözüm üretmesi gereken insanlarız. Sezon başında ben gidiyordum ya da yönetim beni gönderiyordu. Ama ben hala buradayım. Lig ve Şampiyonlar Ligi ayrılmaz bir bütündür. Çocukken mahalle arasında oynadığım keyifle, hala çalışıyorum. Bir dönem Avrupa maçlarında santrayı geçemezdik, şimdi hücum oynuyoruz."
OYUNCU FABRİKASI ŞART
"BEN üç sene Kore'de kaldım. Maaşımı her zaman 25'inde aldım. Ne 24'ünde, ne de 26'sında, her zaman 25'inde. Burada bir tane antrenör desin ki, hiç aksamadan almadım diye. Ben başkana diyorum ki, benim oyuncumun parasını ödeyemiyorsan oyuncu alma. Oynayan oyuncunun neden morali bozulsun ki! Cumhurbaşkanı büyük şans, tesisleri çok iyi yaptı.Biz dışarıya oyuncu vermekle ekonomiye katkı sağlıyoruz. Çay, tütün fabrikası yapıyoruz; oyuncu fabrikası da yapalım. Bunları yaptığınız zaman yetişen çocukları Avrupa'ya göndeririz. Hiç gitmese, Avrupa'da 3. ligde oynar. Hiç oynamasa adam olur, faydalı olur. "
HER ZAMAN CESUR OLDUK
"AYNI takım, aynı oyuncu, farklı maçlarda farklı sonuçlar verebiliyor. Oyun formatımızda bir değişiklik yok. Yetenekli, zeki ve karakterli oyuncularım var. Takım ruhunu oluşturunca başarı geliyor. Sevgi, saygı ve sportmenlik önceliğimiz. Doğru futbolcuları, doğru felsefe ile birleştirince sonuç kendiliğinden geliyor. Şampiyon gibi düşündük ve davrandık, böylece şampiyon olduk. Emek, sabır, zaman verdik. Hayal ettik ve hep cesur olduk. Başarmak için zaman zaman sırtımızı kalabalığa döndük. Kurum iyi olursa hepimiz iyi oluruz. Söylemlerimizi ve eylemlerimizi örtüştürmeye çalıştık."
"Cenk'in neden gittiğini biliyorum. Hangi hoca iyi oyuncusunu bırakır. Sezon başında ben de gidiyordum ama hala buradayım"
"Transferi teknik olarak ben yapıyorum. Başkan ve yönetimin üzerine asla çıkmam. Son karar onların, ama susmasını bilirim"
"Eskiden Avrupa maçlarında santrayı geçemezdik, şimdi durum değişti. Mesleğe yatırım yapılmalı, ilişkilere yatırım yapmayın!"
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antrenörler Birliği'nin eski etkisinin kalmadığını söyledi. Kendi oyunculuk döneminde bir antrenör, bir malzemeci ve bir masörün yettiğini söyleyen Güneş, "Şimdi durum değişti. Biz eksikleri konuştuğumuz için çok takılıyoruz. Ama bugün büyük bir gelişme var. O günden bugüne kadar çok şikayet ettiğimiz noktalar oluyor ama başarı geldikçe daha çok istiyoruz ancak bazen eleştiri yerine hakarete varan durumlar oluyor" dedi. Güneş şöyle devam etti:
ŞİKAYETÇİ OLMAYIN
"BÜTÜN yöneticileri yanlış ya da doğru etkileyen bizleriz. Burada şikayetçi olmamak gerekiyor. Bugünkü Kulüpler Birliği yöneticilerden oluşuyor. Kulüpler Birliği'nden çok kulübün kendisi olmalı. X kulüpten bir başkan ya da yönetici, o dönemde görevdeyken, seninle ilgili karar veriyor ama sonrasında yöneticiliği bitince herhangi bir etkisi kalmıyor. Yetki, sorumluluk alma konusunda kulüp içinde hocalar arasındaki ilişkiler çok önemli. Mesleğe yatırım yapın, ilişkilere yatırım yapmayın. Trabzonspor'da Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı hocamla çalıştım. 2 hocadan ne aldığım önemlidir."
Şenol Güneş, seminere Portekizli yıldız Pepe ile birlikte katıldı.
MAHALLEDE GİBİYİM
"BİZ yöneticiyiz, aynı zamanda da yönetileniz. Başkan ve yönetimin üzerine asla çıkmam ama konuşmalarımda etkilerim. Ancak son karar onlarındır ve susmasını bilirim. Transferi teknik olarak ben yapıyorum. Cenk'in neden gittiğini ben biliyorum. Hangi hoca iyi oyuncusunu bırakır. Çözüm üretmesi gereken insanlarız. Sezon başında ben gidiyordum ya da yönetim beni gönderiyordu. Ama ben hala buradayım. Lig ve Şampiyonlar Ligi ayrılmaz bir bütündür. Çocukken mahalle arasında oynadığım keyifle, hala çalışıyorum. Bir dönem Avrupa maçlarında santrayı geçemezdik, şimdi hücum oynuyoruz."
OYUNCU FABRİKASI ŞART
"BEN üç sene Kore'de kaldım. Maaşımı her zaman 25'inde aldım. Ne 24'ünde, ne de 26'sında, her zaman 25'inde. Burada bir tane antrenör desin ki, hiç aksamadan almadım diye. Ben başkana diyorum ki, benim oyuncumun parasını ödeyemiyorsan oyuncu alma. Oynayan oyuncunun neden morali bozulsun ki! Cumhurbaşkanı büyük şans, tesisleri çok iyi yaptı.Biz dışarıya oyuncu vermekle ekonomiye katkı sağlıyoruz. Çay, tütün fabrikası yapıyoruz; oyuncu fabrikası da yapalım. Bunları yaptığınız zaman yetişen çocukları Avrupa'ya göndeririz. Hiç gitmese, Avrupa'da 3. ligde oynar. Hiç oynamasa adam olur, faydalı olur. "
HER ZAMAN CESUR OLDUK
"AYNI takım, aynı oyuncu, farklı maçlarda farklı sonuçlar verebiliyor. Oyun formatımızda bir değişiklik yok. Yetenekli, zeki ve karakterli oyuncularım var. Takım ruhunu oluşturunca başarı geliyor. Sevgi, saygı ve sportmenlik önceliğimiz. Doğru futbolcuları, doğru felsefe ile birleştirince sonuç kendiliğinden geliyor. Şampiyon gibi düşündük ve davrandık, böylece şampiyon olduk. Emek, sabır, zaman verdik. Hayal ettik ve hep cesur olduk. Başarmak için zaman zaman sırtımızı kalabalığa döndük. Kurum iyi olursa hepimiz iyi oluruz. Söylemlerimizi ve eylemlerimizi örtüştürmeye çalıştık."
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
-
Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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