TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti! Artık, yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda (FDT) değişiklik yaptı.
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, FDT'de değişikliğe gidildiği duyuruldu.
FDT'nin Disiplin Yargılaması ve Usul Hükümleri bölümündeki 75. maddesine 2. fıkra olarak yapılan eklemede, "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir." ifadeleri yer aldı.
En son, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, Medipol Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan'a yönelik sözlerinin yayıncı kuruluş ekranlarına yansımasıyla gündeme gelen konuda, bu görüntülerin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışılmıştı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:21
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 17
Yorum
bjk Caner'e verilen cezasnın hukuksuzluğundan bahsetsenize Orçolar ...
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Kara Kartal’da İlhan Mansız sesleri
Toplam 10
Yorum
engin lütfen uzak dursun burası show programı deil ilhan mansız
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Önce bal sonra zehir
Toplam 7
Yorum
engin bu adam gittiği kulübü karıştırıyor.. hiç itiraz etmesinler.. mümkünse oynamasın.. beck i neden verdik hala anlamıyorum.. bu adam için mi
TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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