Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Lyon-Lens MAÇI CANLI: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon-Lens MAÇI CANLI: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’in 34. ve son haftasında Lyon, Lens’i konuk ediyor. 60 puanla 4. sırada yer alan ve ezeli rakibi Lille ile birlikte Şampiyonlar Ligi potasını zorlayan Lyon, evinde mutlak 3 puanı hedefliyor. 67 puanla 2. sırada yer alan ve harika bir sezon geçiren Lens ise bu zorlu deplasmandan puan çıkararak lig ikinciliğini resmen perçinlemek niyetinde. Peki, Lyon - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 07:33
Lyon-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Groupama Stadium'da tam anlamıyla Avrupa futbolunun elit seviyesine yakışır bir taktik savaşı oynanacak. Ev sahibi Lyon, bu sezon taraftarına inişli çıkışlı ama heyecan verici bir hikaye izletti. Topladığı 60 puanla 4. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koymaya çok yakın olan Lyon, evindeki bu son maçta taraftarına büyük bir zafer hediye etmek istiyor. Hücum hattındaki üretkenliğiyle dikkat çeken Lyon, ateşli taraftar desteğini de arkasına alarak maça erken bir baskıyla başlayacak. Konuk ekip cephesinde ise adeta rüya gibi bir sezonun son perdesi oynanıyor. PSG'nin arkasında 67 puanla 2. sıraya kadar tırmanan Lens, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkını büyük ölçüde garantilemiş durumda. Ancak teknik direktör Pierre Sage'nin öğrencileri, bu muazzam sezonu Lyon gibi zorlu bir deplasmanda alınacak prestijli bir galibiyetle taçlandırmak niyetinde. İşte Lyon-Lens maçının detayları!

Lyon-Lens MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftası kapsamındaki Lyon-Lens maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Lyon-Lens MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de start alacak.

Lyon-Lens MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon-Lens maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

F.Bahçe'ye Greenwood müjdesi!
Cimbom'dan Tzolis çıkarması!
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl'ı işaret etti! Coşkun Sabah'tan "etik olmaz" çıkışı...
Hem VIP şoför hem rüşvet kuryesi! CHP'ye 100 bin dolar kargo poşetiyle geldi | Gökhan Cumalı'nın telefonundan Veli Ağbaba çıktı
F.Bahçe Kadıköy'de prestij peşinde!
Aslan’dan rotasyon!
Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı 00:10
Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... 00:10
G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu 00:10
G.Saray'da Dursun Özbek yeni hedeflerini açıkladı! G.Saray'da Dursun Özbek yeni hedeflerini açıkladı! 00:10
G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... 00:10
Icardi'den veda gibi paylaşım! Icardi'den veda gibi paylaşım! 00:10
F.Bahçe'de 3 isim Eyüpspor maçında yok! F.Bahçe'de 3 isim Eyüpspor maçında yok! 00:10
Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı! Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı! 00:10
F.Bahçe'de flaş Jesus gelişmesi! Mayıs ayı sonu... F.Bahçe'de flaş Jesus gelişmesi! Mayıs ayı sonu... 00:10
RAMS Başakşehir ligi 5. sırada tamamladı! RAMS Başakşehir ligi 5. sırada tamamladı! 00:10
Samsunspor zaferle noktaladı! Samsunspor zaferle noktaladı! 00:10
"Bize ait ruhu gençlere aşılamalıyız" "Bize ait ruhu gençlere aşılamalıyız" 00:10