Lyon-Lens MAÇI CANLI: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Groupama Stadium'da tam anlamıyla Avrupa futbolunun elit seviyesine yakışır bir taktik savaşı oynanacak. Ev sahibi Lyon, bu sezon taraftarına inişli çıkışlı ama heyecan verici bir hikaye izletti. Topladığı 60 puanla 4. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koymaya çok yakın olan Lyon, evindeki bu son maçta taraftarına büyük bir zafer hediye etmek istiyor. Hücum hattındaki üretkenliğiyle dikkat çeken Lyon, ateşli taraftar desteğini de arkasına alarak maça erken bir baskıyla başlayacak. Konuk ekip cephesinde ise adeta rüya gibi bir sezonun son perdesi oynanıyor. PSG'nin arkasında 67 puanla 2. sıraya kadar tırmanan Lens, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkını büyük ölçüde garantilemiş durumda. Ancak teknik direktör Pierre Sage'nin öğrencileri, bu muazzam sezonu Lyon gibi zorlu bir deplasmanda alınacak prestijli bir galibiyetle taçlandırmak niyetinde. İşte Lyon-Lens maçının detayları!

Lyon-Lens MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftası kapsamındaki Lyon-Lens maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Lyon-Lens MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de start alacak.

Lyon-Lens MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon-Lens maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.