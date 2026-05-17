Ziraat Türkiye Kupası
Fransa Ligue 1 CANLI İZLE | Lille-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI İZLE | Lille-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’in 34. ve son haftasında Lille, Auxerre ile karşı karşıya geliyor. 61 puanla 3. sırada yer alan ve yerini koruyarak Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı elde etmek isteyen Lille, sahasında kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. 31 puanla 15. sırada ve düşme potasının hemen üzerinde yer alan Auxerre ise dev rakibinden puan kopararak Play-Out hattına gerilemeden ligde kalmayı hedefliyor. Peki, Lille - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 07:33
Stade Pierre-Mauroy'da iki farklı kutbun, iki devasa hedef için vereceği müthiş bir savaşa tanıklık edeceğiz. Lille, harika geçirdiği sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde ederek taçlandırmak istiyor. 61 puanla 3. sırada yer alan ve arkasındaki rakiplerinin nefesini ensesinde hisseden ev sahibi, taraftarı önünde hata yap lüksüne sahip değil. Konuk ekip cephesinde ise adeta bir hayatta kalma mucizesi aranıyor. 31 puanla 15. sırada yer alan ve aynı puandaki Nice'ın sadece averajla önünde bulunan Auxerre, bu zorlu deplasmanda kaybedeceği bir puanla kendisini birden Play-Out hattında bulabilir. Ligde kalışını resmen ilan etmek için Lille'den puan almak zorunda olan konuk ekip, katı bir savunma anlayışı benimseyerek kontrataklarla rakibini avlamaya çalışacak. İki takım adına da telafisi olmayan bu tarihi 90 dakika, Ligue 1'de sezonun en dramatik maçlarından biri olmaya aday. işte Lille-Auxerre maçının detayları!

Lille-Auxerre MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftası kapsamındaki Lille-Auxerre maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Lille-Auxerre MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de start alacak.

Lille-Auxerre MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Auxerre maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

