Nice-Angers maçı detayları: Canlı yayın bilgileri | Ligue 1

Nice-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Nice, Ligue 1'in 15. haftasında Angers'i konuk edecek. 4 haftadır puan alamayan ev sahibi takım, PSG yenilgisi ile başlayan ve Metz, Marsilya ve son olarak da Lorient ile devam eden mağlubiyet serisini bitirmek istiyor. Ligde bu sezonda 5 galibiyet alarak orta sıralarda kalmayı başarabilen ekip, son haftalardaki başarısızlığının ardından evinde toparlanmayı umuyor. Angers ise sezon başından bu yana gösterdiği performansla 16 puan topladı. Alexandre Dujeux'un öğrencileri, 2 maçtır aldıkları galibiyetin ardından son hafta Lens'e evinde 2-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. İşte Nice-Angers maçı yayın bilgileri...

NICE-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nice-Angers maçı 7 Aralık Pazar günü oynanacak. Stade de Nice'deki karşılaşma, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

NICE-ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Nice-Angers maçı beIN ekranlarından canlı yayınlanacak.