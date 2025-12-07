Nice-Angers maçı detayları: Canlı yayın bilgileri | Ligue 1

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fransa Ligue 1'de heyecan, 15. hafta maçlarıyla sürüyor. 17 puan ve -7 averaja sahip ev sahibi ekip, 16 puan ve -5 averajlı Angers ile kozlarını paylaşacak. 4 haftadır aldıkları mağlubiyetlerle sarsılan Franck Haise'nin ekibi, taraftarının önünde kötü gidişe son vermek ve 3 puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıkacak. Angers ise bu sezon elde ettiği galibiyet sayısını 5'e çıkarmayı planlıyor. Peki Nice-Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:40 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:49
Nice-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Nice, Ligue 1'in 15. haftasında Angers'i konuk edecek. 4 haftadır puan alamayan ev sahibi takım, PSG yenilgisi ile başlayan ve Metz, Marsilya ve son olarak da Lorient ile devam eden mağlubiyet serisini bitirmek istiyor. Ligde bu sezonda 5 galibiyet alarak orta sıralarda kalmayı başarabilen ekip, son haftalardaki başarısızlığının ardından evinde toparlanmayı umuyor. Angers ise sezon başından bu yana gösterdiği performansla 16 puan topladı. Alexandre Dujeux'un öğrencileri, 2 maçtır aldıkları galibiyetin ardından son hafta Lens'e evinde 2-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. İşte Nice-Angers maçı yayın bilgileri...

NICE-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nice-Angers maçı 7 Aralık Pazar günü oynanacak. Stade de Nice'deki karşılaşma, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

NICE-ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Nice-Angers maçı beIN ekranlarından canlı yayınlanacak.

